Christian Domínguez mostró su malestar ante la referencia, señalando que el tema no le agradaba. Karla intentó restarle importancia, pero el cantante mantuvo su postura.

Un inesperado momento de tensión se apoderó del set de ‘Todo se filtra’ tras un cruce en vivo entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma de Karla mencionándole a Pamela López, terminó generando incomodidad frente a las cámaras. El cantante no ocultó su molestia y reaccionó de inmediato durante la transmisión.

Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizan incómodo cruce en vivo

Un momento de evidente tensión se vivió durante la emisión de ‘Todo se filtra’, cuando Christian Domínguez reaccionó con molestia ante un comentario de Karla Tarazona. Lo que para la conductora fue una broma al aire, terminó incomodando al cantante, quien no dudó en expresar su malestar frente a las cámaras.

El intercambio se produjo luego de que Tarazona hiciera una referencia a Pamela López, comentario que no fue bien recibido por el líder de la Gran Orquesta Internacional. Sin filtros y en plena transmisión en vivo, Domínguez dejó en claro que el tema no era de su agrado.

“Parece que a tu prima ‘La’ López...”, dijo Karla; a lo que Christian le respondió: “A mí no me bromees con ella (...) Con ella no me bromees, con ella no tengo ningún tipo de...”, señaló.

Pese a la reacción del cumbiambero, Karla intentó restarle importancia al episodio y aclaró que todo se trataba de una broma. Sin embargo, Domínguez mantuvo su postura y reiteró su incomodidad con el comentario.

“Pero he dicho tu prima ‘La’ López”, insistió la conductora. Él, por su parte, volvió a afirmar: “No es mi prima, pues, no, no, no me gusta”.

Karla Tarazona responde a la reacción de Christian Domínguez en vivo

Luego de percibir el fastidio de Christian Domínguez durante la transmisión, Karla Tarazona optó por enfrentar la situación con ironía y lanzó un comentario que avivó el intercambio entre ambos. La conductora dejó claro que no estaba dispuesta a entrar en una discusión frente a cámaras y marcó distancia del tono que había tomado la conversación.

“Oye, para pelearse se necesitan dos personas. En este caso estás solo y si quieres pelearte, te voy a pasar la dirección de cierta persona para que vayas a pelear”, expresó Tarazona.

Ante ello, el cantante intentó bajarle la intensidad al momento y aseguró que no buscaba generar un conflicto, aunque reconoció sentirse incómodo por lo ocurrido en el set.

“Yo no me estoy peleando contigo. No hagas que pierda los papeles, sabes que me altero”, respondió Domínguez.