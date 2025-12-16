Karla Tarazona reaccionó al ser consultada por el controvertido show de Pamela Franco, ex de Domínguez, y Leonard León, padre de sus hijos, lanzando contundentes declaraciones.

Tras los recientes gestos de reconciliación pública con Christian Domínguez, Karla Tarazona volvió a estar en el centro de la conversación mediática, esta vez por su reacción ante el inesperado concierto que unió a Pamela Franco y Leonard León sobre un mismo escenario. El encuentro artístico, cargado de historia y controversia, no pasó desapercibido y despertó especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de esta colaboración.

La situación tomó mayor fuerza cuando surgieron versiones que apuntaban a que el junte no habría sido casual, sino una movida estratégica para llamar la atención dentro del medio y, de paso, incomodar a terceros vinculados sentimentalmente con ambos artistas.

Karla Tarazona lanza contundente indirecta tras el show de Pamela Franco y Leonard León

El pasado jueves 11 de diciembre, Pamela Franco realizó un concierto solidario en San Martín de Porres e invitó a Leonard León como uno de sus artistas especiales. La aparición conjunta generó revuelo, no solo por lo musical, sino por los vínculos sentimentales del pasado que rodean a ambos cantantes.

Tras el evento, la exintegrante de Alma Bella, Norka Ascue, avivó la polémica al asegurar que esta unión respondería más al deseo de figurar que a una verdadera propuesta artística, deslizando que se habría juntado “el hambre con la necesidad” y que el objetivo sería provocar incomodidad en Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Consultada sobre estas versiones, Tarazona no esquivó la pregunta y, sin confirmar ni desmentir directamente, lanzó una declaración que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Pamela y Leonard.

“No opino de cosas que no me interesan. A veces, tengo que opinar de algunos temas lamentables y asquerosos por el trabajo, pero de manera personal… no me interesa hablar de nadie que no sean los míos”, declaró a Trome.

Mientras tanto, Leonard León salió al frente para explicar su decisión de compartir escenario con Franco y descartó cualquier intención oculta. El cantante defendió el encuentro artístico y elogió el talento de la cumbiambera.

“Es la primera vez que compartimos escenario, pero cuando hay talento todo fluye, y desde el ensayo todo ha salido muy bien. Justo antes de bajar del escenario le dije que ya se viene la colaboración, en la música todo se puede. Lo que buscamos es seguir difundiendo la cumbia en nuestro país, ella es una chica con mucho talento y con una canción apropiada daría la hora”, afirmó.