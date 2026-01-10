Wapa.pe
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García

Jossmery Toledo regresa con fuerza al reality 'El rancho de Destino', donde ha sorprendido al besar a Isander Pérez, el ex de Isabella Ladera, novia de Hugo García.

    Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García
    Jossmery Toledo debuta en reality internacional | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García

    Jossmery Toledo reapareció al ingresar al reality ‘El rancho de Destino, una producción del influencer y conductor ‘Danny Pérez’, conocido en redes como ‘Destino Miami’. La expolicía peruana ingresó por todo lo alto y en solo dos días de haber iniciado su transmisión, ya está dando de qué hablar al besarse con Isander Pérez, el ex de Isabella Ladera, la novia de Hugo García. ¿Nació el amor?

    wapa.pe

    LEE AQUÍ: Paco Bazán y Susana Alvarado enamoran al celebrar su primer año juntos recreando especial detalle de su primer encuentro en TV

    Jossmery Toledo se besa con expareja de Isabella Ladera, novia de Hugo García

    A través de la cuenta de Instagram de ‘Instarándula’, Samuel Suárez compartió imágenes del reality ‘El rancho de Destino’, donde se puede ver a Jossmery protagonizando un momento inesperado con el participante Isander Pérez, conocido en redes por ser expareja de Isabella Ladera, la actual enamorada de Hugo García.

    El influencer boricua se acerca a Toledo y ambos terminan besándose con gran pasión frente a la mirada de sus compañeros, quienes finalmente celebran y bailan a su alrededor. El momento se hizo viral y los usuarios no tardaron en reaccionar ante esta unión que nadie se esperaba.

    “Él es ex de Isabella, la novia de Hugo, con razón su cara se me hacía conocida, o sea que ahora quiere con Jossmery jaja quien lo diría”, “Yo lo veía venir, había una atracción ahí de parte de él, yo sabía que pasaría algo”, se lee en los comentarios.

    “¿Te gusta Isander?”, le preguntaron a Jossmery, quien no dudó en responder: “Más o menos”, dijo entre risas, mientras que él no lo negó: “Me gusta lo que veo, me gusta”. La química parece haber surgido entre ambos participantes en menos de una semana de transmisión del reality que se está realizando en Miami.

    wapa.pe

    VER MÁS: Magaly Medina se sincera con preocupante revelación en plena recuperación de su cirugía: "Me siento muy débil"

    Jossmery Toledo debuta en reality internacional

    Jossmery Toledo sorprendió al ser presentada en el reality internacional. Al ingresar al escenario, la expolicía agradeció la oportunidad y habló sobre el Perú y su gastronomía.

    “Agradecida a Destino, es un honor representar a mi país, ya que tiene la mejor gastronomía a nivel mundial, así que los invito a Perú a engordar. Yo me siento una ganadora estando aquí en compañerismo, disciplina y competencia”, comentó emocionada destacando que está soltera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional.

