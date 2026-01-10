Paco Bazán y Susana Alvarado sorprendieron usando los mismos atuendos que llevaron durante la primera entrevista juntos, que ocurrió el 9 de enero de 2025.

¡Más enamorados que nunca! Paco Bazán y Susana Alvarado celebraron su primer aniversario con un gesto que derritió a sus seguidores. La pareja decidió recrear el momento exacto que marcó el inicio de su historia de amor en televisión. Un detalle simbólico y cargado de nostalgia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Así, ambos confirmaron que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran su aniversario recreando la escena que inició su historia

Paco Bazán y Susana Alvarado enamoraron a sus seguidores al celebrar su primer año como enamorados. La pareja se lució en redes sociales con un detalle que sorprendió a todos y es que, ambos decidieron usar el mismo atuendo que llevaron el día en que tuvieron su primer encuentro en televisión.

Antes y después. Así empezó la historia de amor de Paco Bazán y Susana Alvarado

Fue el 9 de enero de 2025 cuando el conductor tuvo como invitada en su programa ‘El deportivo en otra cancha’ a la integrante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, a quien entrevistó y con quien desbordó una química tremenda que atravesó las pantallas. Desde ese momento, ambos se volvieron inseparables, y ahora, un año más tarde, celebraron su primer aniversario.

Para esta fecha especial, Paco Bazán se dejó ver nuevamente con un traje negro de pies a cabeza, mientras que Susana lució un vestido corto, ceñido al cuerpo, azul marino con líneas color amarillo, los mismos atuendos que estos usaron en esa primera entrevista televisiva.

“Un presentador de televisión y una cantante que cruzaban miradas entre cabinas de radio y un estudio de TV… 8/1”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Instagram con las imágenes de la celebración de su aniversario este 8 de enero de 2026.

Por su parte, la artista de Corazón Serrano se mostró enamorada y tal cuento de hadas escribió: “Érase una vez”, de esta forma, ambos se dejaron ver muy ilusionados en esta etapa de su vida en la que juntos comparten la alegría de amarse.

Usuarios reaccionan a romántico gesto de Paco y Susana

Los seguidores y fanáticos de esta relación no dejaron de comentar sus reacciones al ver este detalle que no pasó desapercibido.