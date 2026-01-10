Magaly Medina volvió a aparecer públicamente tras someterse a una cirugía estética en el rostro, generando sorpresa entre sus seguidores. La conductora ha optado por cubrirse con lentes oscuros y un pañuelo, lo que despertó una ola de comentarios en redes sociales. Lejos de esquivar el tema, decidió mostrarse tal como está y contar cómo atraviesa su dolorosa recuperación.

Magaly Medina reaparece tras su cirugía y explica por qué evita mostrar su rostro

Magaly Medina atraviesa un proceso de recuperación delicado luego de someterse a una intervención estética en el rostro. En medio de este periodo, la conductora decidió limitar su exposición pública y cubrir parte de su cara con lentes oscuros y un pañuelo, una decisión que llamó la atención de sus seguidores. Lejos de desaparecer, la periodista optó por contar su experiencia y explicar las razones detrás de esta medida.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Magaly compartió un video junto a su médica tratante, donde volvió a aparecer protegida del sol y con la cabeza cubierta. En la descripción del clip escribió: "La realidad tal cual luego de la cirugía. Gracias Dra. Joana Bernedo por acompañarme y cuidarme en este proceso".

Posteriormente, relató cómo avanza su recuperación y contó que sigue las indicaciones médicas al pie de la letra: "Bueno, el doctor indicó que camine que no esté metida en la cama para ayudar a bajar la inflamación y el edema, así que aquí estamos caminando por estas calles bonitas, en este barrio tan bonito que se llama Recoleta", comentó mientras se mostraba en exteriores.

La conductora también explicó, con su característico sentido del humor, el motivo de su llamativo atuendo: "Ya tomamos un café increíble, súper recomendable. Qué rico. Así que así vamos, tratando de hacer un poco de deporte. Me he inventado este tipo de disfraz para que la gente no vea las cosas, las esponjas que tengo a ambos lados de la cara y uno de mis ojos, por supuesto, está bastante golpeadito, como si me hubiera encontrado con un boxeador”, dijo entre risas, dejando claro que mantiene el ánimo pese a las molestias.

Magaly Medina responde ante las críticas

La aparición de Magaly Medina tras su lifting facial no pasó desapercibida y generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras muchos usuarios destacaron su transparencia al mostrar el proceso, otros optaron por comentarios irónicos y comparaciones con personajes del espectáculo.

Ante ello, la conductora respondió sin dramatizar y con total franqueza. A un seguidor que la comparó con una cantante mexicana, replicó: “Estoy muy hinchada aún, ni siquiera me han quitado los puntos”.