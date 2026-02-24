La joven artista murió la noche del sábado 21 tras ser atropellada cuando cruzaba la vía; el auto se dio a la fuga. Esto se sabe.

El mundo artístico lamenta la muerte de Nicole Valeria Vargas Gómez, joven cantante de 19 años recordada por su paso por ‘La Voz Kids Colombia’ en 2019. La artista perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la vía que conecta Circasia con Armenia. El trágico hecho ocurrió la noche del sábado 21 de febrero, en el sector El Solar, y fue catalogado como atropello a peatones.

Nicole estaba junto a William Andrés Paipa, de 40 años, cuando ambos intentaban atravesar la carretera. En ese instante fueron impactados por un vehículo que, tras el choque, huyó sin brindar ayuda. Según el reporte preliminar, se trató de un atropello a dos peatones que cruzaban la vía en el sector de restaurantes por parte de un automóvil aún no identificado.

Familiares y amigos les dieron el último adiós en una ceremonia realizada en el Eje Cafetero. La joven no solo era recordada por su paso por la televisión, sino también por su activa presencia en la escena cultural regional. Cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío e integraba el grupo vocal Coranto.

Desde la institución lamentaron profundamente su fallecimiento y resaltaron su dedicación académica y artística, destacando la huella que dejó en aulas y escenarios por su disciplina y amor por el arte.