Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Fallece querida exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada: responsable se da a la fuga

La joven artista murió la noche del sábado 21 tras ser atropellada cuando cruzaba la vía; el auto se dio a la fuga. Esto se sabe.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fallece querida exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada: responsable se da a la fuga
    Exparticipante de ‘La voz kids’ murió tras ser arrollada por un vehículo: el responsable huyó | Composición Wapa
    Fallece querida exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada: responsable se da a la fuga

    El mundo artístico lamenta la muerte de Nicole Valeria Vargas Gómez, joven cantante de 19 años recordada por su paso por ‘La Voz Kids Colombia’ en 2019. La artista perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la vía que conecta Circasia con Armenia. El trágico hecho ocurrió la noche del sábado 21 de febrero, en el sector El Solar, y fue catalogado como atropello a peatones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Murió exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada por vehículo fantasma

    Nicole estaba junto a William Andrés Paipa, de 40 años, cuando ambos intentaban atravesar la carretera. En ese instante fueron impactados por un vehículo que, tras el choque, huyó sin brindar ayuda. Según el reporte preliminar, se trató de un atropello a dos peatones que cruzaban la vía en el sector de restaurantes por parte de un automóvil aún no identificado.

    wapa.pe

    Familiares y amigos les dieron el último adiós en una ceremonia realizada en el Eje Cafetero. La joven no solo era recordada por su paso por la televisión, sino también por su activa presencia en la escena cultural regional. Cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío e integraba el grupo vocal Coranto.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Darinka Ramírez muestra por primera vez el rostro de su novio y padre de su segunda bebé, antes que Magaly Medina

    Familiares y amigos les dieron el último adiós en una ceremonia realizada en el Eje Cafetero. La joven no solo era recordada por su paso por la televisión, sino también por su activa presencia en la escena cultural regional. Cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío e integraba el grupo vocal Coranto.

    Desde la institución lamentaron profundamente su fallecimiento y resaltaron su dedicación académica y artística, destacando la huella que dejó en aulas y escenarios por su disciplina y amor por el arte.

    wapa.pe

    En tanto, las autoridades continúan con la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad para identificar al conductor implicado. La fuga tras el hecho ha provocado indignación en la comunidad, que exige justicia. En el Quindío, los mensajes de despedida se multiplican para Nicole Valeria Vargas, una joven que supo equilibrar estudios y música, dejando una marca imborrable en quienes la conocieron.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece querida exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada: responsable se da a la fuga
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Fallece querida exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada: responsable se da a la fuga

    Luciana Fuster emociona en redes al presentar a la nueva integrante de su familia: "Bienvenida a casa"

    Jazmín Pinedo hace 'reclamo' y respalda a Gino Assereto tras terminar con rumores de romance con Valentino: "Cinco dedos de frente"

    Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció

    Tragedia en la TV: fallece exchico reality de paro cardiorrespiratorio y su amigo rompe en llanto

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Cuál fue la inesperada condición que puso Érika Villalobos para acceder a actuar en telenovela con Aldo Miyashiro?

    Maricielo Effio asombra al revelar su nuevo trabajo lejos del espectáculo peruano tras abandonar el país

    Darinka Ramírez muestra por primera vez el rostro de su novio y padre de su segunda bebé, antes que Magaly Medina

    Patricio Parodi MULTIPLICA POR CERO a Luciana Fuster tras su entrega de corona del Miss Grand Perú con FUERTE mensaje

    Concierto de Corazón Serrano casi termina en tragedia: Escenario SE DESPLOMÓ antes de su show en Trujillo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;