Darinka Ramírez muestra por primera vez el rostro de su novio y padre de su segunda bebé, antes que Magaly Medina

Darinka Ramírez muestra por primera vez el rostro de su novio y padre de su segunda bebé, antes que Magaly Medina

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Farfán, muestra por primera vez el rostro de su actual novio, adelantándose a la revelación de Magaly Medina.

    Darinka Ramírez enseña el rostro de su novio y padre de su última hija. | Composición Wapa | Tiktok
    ¡Lo muestra! Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez en TikTok el rostro de su pareja, adelantándose a ‘Magaly TV La Firme’. La madre de la hija menor de Jefferson Farfán decidió revelar primero a su novio en redes sociales, saciando la curiosidad de sus fans sobre el galán y futuro padre de su segunda hija, antes de que el programa de la ‘Urraca’ lo hiciera público.

    Darinka Ramírez enseña el rostro de su novio y padre de su última hija

    Después de que Darinka revela que está esperando un segundo bebé, la curiosidad por saber quién sería el padre del bebé en camino seguía creciendo. Aunque por varios memes la empresaria no mostraba ningún detalle ni fotografía, más que sus manos tocando su pancita de embarazo, recientemente el programa de Magaly Medina mostró un avance revelando quién sería la pareja de la también tiktoker.

    A raíz del avance publicitario del programa de TV, Darinka Ramírez decidió adelantarse y publicó dos divertidos videos junto a su actual pareja. En el primero, lo bromeó por aparecer en ‘Magaly TV La Firme’. “Cuando me decía que no le gustaba ni las fotos y ahora saldrá en TV nacional”, comentó. En el segundo video, se les ve juntos en el cuarto que comparten, haciendo un entretenido TikTok. “Gracias a Magaly ahora sí quiere salir”, agregó.

    Programa de Magaly Medina revelará la identidad del novio de Darinka Ramírez

    Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, había intentado mantener en secreto la identidad de su pareja, padre del bebé que espera. La influencer evitaba responder preguntas sobre su galán para preservar su privacidad y proteger su relación. Sin embargo, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ logró mostrar por primera vez el rostro de su novio, así como a Darinka en su avanzado estado de gestación, al ingresar a su domicilio. En las imágenes se le ve descender de la moderna camioneta que su pareja le regaló, acompañada de su hija, demostrando que su vida familiar sigue creciendo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

