Magaly Medina abrió su corazón sobre la difícil crianza de su único hijo Gianmarco Mendoza, fruto de su relación con Marcos Mendoza.

Magaly Medina y la dura revelación que le hizo a su hijo | Composición: Wapa / Instagram / Captura de pantalla

Magaly Medina y la dura revelación que le hizo a su hijo | Composición: Wapa / Instagram / Captura de pantalla

¿Cuáles fueron las duras palabras que Magaly Medina le hizo a su hijo para sincerarse? En el programa ‘La hora de la verdad’ conducido por Beto Ortiz, la presentadora de ATV llegó a abrir su corazón y confesar cómo fue para ella recibir la noticia de su maternidad, así como sobrellevar la crianza de su único hijo.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ es madre de Gianmarco Mendoza, su único hijo fruto de su relación con Marcos Mendoza, su primer esposo. Lejos de ser una maternidad deseada, la periodista de espectáculos llegó a contar en una ocasión lo difícil que fue para ella asimilar que su vida cambiaría por completo y no dudó en un día contarle a su hijo lo que pasaba por su cabeza. ¿Qué le dijo? En esta nota te lo contamos.

¿Qué le dijo Magaly Medina a su hijo Gianmarco Mendoza?

Desde el sillón de ‘La hora de la verdad’ frente a Beto Ortiz, Magaly Medina decidió sincerarse y contar la calamidad que vivió en su relación con el padre de su único hijo.

“Antes de casarme yo sabía que en algún momento iba a zafarme de esa relación, cuando decido separarme, lo había decidido un año atrás, lo planifiqué todo de una manera fría y calculada”, contó la periodista.

Beto Ortiz la interrumpió para advertir que se trataría de Marcos Mendoza, “el papá de mi hijo”, dijo Magaly añadiendo y haciendo énfasis sobre quién se trataría, además, respondió por qué se casó con él y lo que tuvo que confesarle a su hijo cuando ya podía entenderla mejor.

“Me casé por el qué dirán, que fue un error, gravísimo error y se lo he dicho a mi hijo, mi hijo lo sabe, se lo he contado cuando él ha tenido uso de razón, mi hijo lo he criado con una amplitud de mente que él no le espanta cuando yo le digo: ‘Hijo yo cuando estuve embarazada me sentí tan desesperada, que yo no quise tenerte”, comentó la presentadora sorprendiendo con su revelación.

Magaly Medina hace duras revelaciones sobre lo vivido

El presentador Beto Ortiz interrogó a Magaly sobre la razón que tuvo para no hacer eso que quería y desistir de la idea de no tener a su hijo.

“¿Lo pensaste seriamente?”, preguntó Ortiz y esta no dudó en responderle. “Seriamente, pero no tuve ayuda, el otro hombre quería casarse a como dé lugar, él quería una familia y yo no, creo que por eso lo empecé a detestar esa vez”, explicó.

Una vez más, Beto la interrogó para saber qué le impidió no hacerlo: “¿Qué te detuvo?”, cuestionó y ella respondió sus razones. “El que me casé, el que nadie me quería ayudar y no tenía la confianza con mi mamá de decirle: ‘Ayúdame’, después mi mamá me dijo: ‘Me hubieras dicho y yo te hubiera ayudado’”, sostuvo.

Además, esta recordó lo mucho que le afectó su embarazo y el choque que vivió al tener que dejar todo lo que quería, por lo que separarse de su entonces esposo resultó una liberación.