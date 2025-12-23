Maju Mantilla fue vista en grabación de podcast con Ricardo Gareca: la exreina sería el otro jale

Maju Mantilla salió de la televisión tras la polémica que se generó por su separación con el padre de sus hijos, ahora estaría por incursionar en otra señal.

Jefferson Farfán volvió a sacudir las redes tras compartir una imagen que muchos interpretaron como una señal clara de algo nuevo en camino. El exfutbolista apareció junto a Ricardo Gareca y Maju Mantilla en una fotografía tomada en Barranco, justo después de que fuera captado entrevistando al exentrenador de la selección peruana dentro de una llamativa caja acrílica. La escena, poco habitual, disparó rumores sobre el lanzamiento de un nuevo proyecto digital.

La atención no solo se centró en el ‘Tigre’, sino también en el inesperado regreso de Maju Mantilla al foco mediático. Su aparición llamó la atención porque, desde hace varios meses, la exreina de belleza se había mantenido alejada de la televisión tras una fuerte controversia personal que la llevó a dar un paso al costado de la pantalla chica.

Maju Mantilla reaparece en grabaciones junto a Farfán y Gareca

Durante la jornada, Maju Mantilla fue vista inicialmente entre el público que observaba la conversación entre Jefferson Farfán y Ricardo Gareca en la plaza de Barranco. En un primer momento, muchos pensaron que se trataba de una presencia casual. Sin embargo, las dudas crecieron cuando la conductora compartió en sus redes una historia con el mensaje: “En este canal algo más va a pasar”.

Las sospechas se reforzaron horas después, cuando Farfán publicó una nueva fotografía junto a Gareca y Mantilla, esta vez con vestimenta distinta y una pose más sugerente, con los brazos abiertos y la exMiss Mundo al centro. Además, Mantilla replicó contenido de la productora ‘La sustancia’, la misma encargada de la reciente entrevista del exfutbolista con el extécnico de la selección, alimentando aún más las especulaciones sobre un posible estreno.

El motivo detrás del alejamiento de Maju Mantilla de la TV

La reaparición de Maju Mantilla no pasó desapercibida debido a su abrupta salida de la televisión meses atrás. La conductora decidió alejarse del programa Arriba mi gente luego de verse envuelta en una polémica familiar que afectó directamente su imagen pública.

En su despedida en vivo, Mantilla fue clara al rechazar las versiones que circularon sobre ella. “Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes, se han afirmado cosas sobre mí que son falsas”, expresó en ese momento. También dejó en claro su molestia por el tratamiento mediático del tema: “Es increíble cómo algunos medios crean historias sobre mí que nunca ocurrieron. Me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes”.