Guadalupe Farfán deja ‘Al fondo hay sitio’ y se le dice adiós a su la querida ‘July’ en la serie: “Soltar para crecer”

La actriz Guadalupe Farfán , quien le dio vida a July desde los 17 años, abandona ‘AFHS’ y se despide de su personaje y de la familia de la serie tras cuatro temporadas.

La intérprete Guadalupe Farfán confirmó su salida de Al fondo hay sitio, producción en la que dio vida a July durante cuatro temporadas consecutivas. Con solo 21 años, la actriz decidió poner punto final a este ciclo profesional que marcó su crecimiento personal y artístico, despidiéndose con una mezcla de nostalgia y gratitud, y dejando a su personaje con un cierre soñado dentro de la historia.

La noticia se conoció tras la grabación de su última escena, un momento cargado de emociones que quedó registrado detrás de cámaras. Allí, Farfán explicó que, aunque la despedida no fue sencilla, siente que es el momento adecuado para asumir nuevos retos. “Triste y nostálgica porque cierro una etapa muy fuerte en mi vida. Empecé aquí con 17 años y estoy saliendo con 21, sin miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todos los cambios que están pasando en mi vida”, expresó conmovida.

Guadalupe Farfán se despide de July y agradece al elenco de Al fondo hay sitio

La actriz llegó a la serie cuando aún era adolescente y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los rostros juveniles más queridos por el público. July ingresó a Las Lomas como sobrina de Charito y rápidamente ganó protagonismo, especialmente por su historia de amor con Cristóbal, personaje interpretado por Franco Pennano.

Durante su despedida, Guadalupe no pudo contener las lágrimas al dirigirse al equipo de producción, al que considera una pieza clave en su formación. “A todo el equipo de ‘Al fondo hay sitio’, creo que ya todos saben que son mi familia, que los amo un montón, que esta separación está siendo muy dura”, dijo visiblemente emocionada.

También tuvo palabras especiales para los seguidores de la pareja July–Cristóbal, conocidos como las Chrislys, quienes la acompañaron a lo largo de estas temporadas. “Esto implica nuevos comienzos; es importante también dejar, ir y soltar para seguir creciendo”, añadió, dejando claro que su salida responde a una decisión personal orientada a su evolución profesional. Su partida se suma a otras recientes despedidas dentro de la ficción, como la de Ximena Palomino, quien interpretó a Yesenia.

El final feliz de July y Cristóbal que emocionó a los fans

La despedida de July no fue amarga. Por el contrario, la producción decidió regalarle a su personaje uno de los desenlaces más celebrados por los seguidores de la serie. En su última aparición, July logró cumplir su mayor anhelo: casarse con Cristóbal en una ceremonia que reunió a las familias Gonzales y Montalbán.