Federico Salazar asombró a todos al revelar la manera de dormir que tenía con Federico Salazar.

Katia Condos CONFESÓ que Federico Salazar y ella dormían en CAMAS SEPARADAS antes de separación: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Katia Condos CONFESÓ que Federico Salazar y ella dormían en CAMAS SEPARADAS antes de separación: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La reciente noticia sobre el fin del matrimonio entre Federico Salazar y Katia Condos ha generado gran impacto en la farándula peruana. A raíz de ello, muchos han comenzado a recordar antiguas entrevistas de la pareja, en las que, pese a ser muy reservados con su vida privada, compartieron algunos detalles de su relación. Entre esas revelaciones, una confesión del periodista llamó especialmente la atención.

Federico Salazar reveló que ya no dormía en la misma cama que Katia Condos

En TikTok se volvió viral un fragmento de la entrevista que Federico Salazar ofreció en el pódcast Mujeres de la PM, espacio conducido por su entonces esposa Katia Condos junto a Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky. Durante la conversación, el periodista contó que él y la madre de sus hijos habían hecho un cambio en su dinámica como pareja y que ya no dormían en la misma cama.

En medio del diálogo, el comunicador explicó: “Ahora dividimos las camas”, lo que sorprendió a las conductoras del programa. La actriz Katia Condos confirmó lo dicho y aclaró cómo funcionaba ese nuevo acuerdo entre ambos.

Según explicó, ambos seguían compartiendo el mismo dormitorio, pero cada uno tenía su propia cama colocada una junto a la otra. “Tenemos dos camas… hemos tenido un cambio en nuestras vidas que tenemos dos camas pegadas, pero dos diferentes, entonces, hay independencia. Somos felices”, detalló.

La revelación generó diversas reacciones entre las presentadoras del pódcast. Gianella Neyra reaccionó rápidamente y comentó con humor: “Literalmente juntos, pero no revueltos”, frase que Katia respaldó de inmediato respondiendo: “Es correcto”.