Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación

Federico Salazar asombró a todos al revelar la manera de dormir que tenía con Federico Salazar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación
    Katia Condos CONFESÓ que Federico Salazar y ella dormían en CAMAS SEPARADAS antes de separación: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación

    La reciente noticia sobre el fin del matrimonio entre Federico Salazar y Katia Condos ha generado gran impacto en la farándula peruana. A raíz de ello, muchos han comenzado a recordar antiguas entrevistas de la pareja, en las que, pese a ser muy reservados con su vida privada, compartieron algunos detalles de su relación. Entre esas revelaciones, una confesión del periodista llamó especialmente la atención.

    Federico Salazar reveló que ya no dormía en la misma cama que Katia Condos

    En TikTok se volvió viral un fragmento de la entrevista que Federico Salazar ofreció en el pódcast Mujeres de la PM, espacio conducido por su entonces esposa Katia Condos junto a Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky. Durante la conversación, el periodista contó que él y la madre de sus hijos habían hecho un cambio en su dinámica como pareja y que ya no dormían en la misma cama.

    En medio del diálogo, el comunicador explicó: “Ahora dividimos las camas”, lo que sorprendió a las conductoras del programa. La actriz Katia Condos confirmó lo dicho y aclaró cómo funcionaba ese nuevo acuerdo entre ambos.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Según explicó, ambos seguían compartiendo el mismo dormitorio, pero cada uno tenía su propia cama colocada una junto a la otra. “Tenemos dos camas… hemos tenido un cambio en nuestras vidas que tenemos dos camas pegadas, pero dos diferentes, entonces, hay independencia. Somos felices”, detalló.

    La revelación generó diversas reacciones entre las presentadoras del pódcast. Gianella Neyra reaccionó rápidamente y comentó con humor: “Literalmente juntos, pero no revueltos”, frase que Katia respaldó de inmediato respondiendo: “Es correcto”.

    Tras viralizarse ese momento, varios usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la decisión que había tomado la pareja. Entre las opiniones se leían mensajes como: “Ahí empieza la separación emocional, luego pasan a diferentes cuartos y cada vez más alejados hasta que uno de ellos decida separarse”, “Ya vemos que no es recomendable”, “Separarse de la cama matrimonial es el comienzo del fin”, “En conclusión, ella hace mucho dejó de amarlo, justifica todo” y “El amor de pareja para siempre no existe”.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Carlos Alcántara es captado bailando con una nueva joven en discoteca, a días de besar a la cantante Indira Orbegozo

    La drástica decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    Lo más vistos en Farándula

    Katia Condos PIERDE LOS PAPELES e INSULTA a reportero que EXPRESÓ su tristeza por SEPARARSE con Federico

    Paolo Guerrero rompe el silencio tras separarse de Ana Paula y deja impensada advertencia: "Si confías demasiado, te engañarán"

    Maricielo Effio habla sin filtros sobre su sueldo en EE.UU. y usuarios reaccionan indignados: “No lo vale”

    Hija de Melissa Loza conmueve con doloroso mensaje de despedida a su abuela tras fallecer por cáncer

    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;