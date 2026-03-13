Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La reciente noticia sobre el fin del matrimonio entre Federico Salazar y Katia Condos ha generado gran impacto en la farándula peruana. A raíz de ello, muchos han comenzado a recordar antiguas entrevistas de la pareja, en las que, pese a ser muy reservados con su vida privada, compartieron algunos detalles de su relación. Entre esas revelaciones, una confesión del periodista llamó especialmente la atención.
Federico Salazar reveló que ya no dormía en la misma cama que Katia Condos
En TikTok se volvió viral un fragmento de la entrevista que Federico Salazar ofreció en el pódcast Mujeres de la PM, espacio conducido por su entonces esposa Katia Condos junto a Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky. Durante la conversación, el periodista contó que él y la madre de sus hijos habían hecho un cambio en su dinámica como pareja y que ya no dormían en la misma cama.
En medio del diálogo, el comunicador explicó: “Ahora dividimos las camas”, lo que sorprendió a las conductoras del programa. La actriz Katia Condos confirmó lo dicho y aclaró cómo funcionaba ese nuevo acuerdo entre ambos.
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Según explicó, ambos seguían compartiendo el mismo dormitorio, pero cada uno tenía su propia cama colocada una junto a la otra. “Tenemos dos camas… hemos tenido un cambio en nuestras vidas que tenemos dos camas pegadas, pero dos diferentes, entonces, hay independencia. Somos felices”, detalló.
La revelación generó diversas reacciones entre las presentadoras del pódcast. Gianella Neyra reaccionó rápidamente y comentó con humor: “Literalmente juntos, pero no revueltos”, frase que Katia respaldó de inmediato respondiendo: “Es correcto”.
Tras viralizarse ese momento, varios usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la decisión que había tomado la pareja. Entre las opiniones se leían mensajes como: “Ahí empieza la separación emocional, luego pasan a diferentes cuartos y cada vez más alejados hasta que uno de ellos decida separarse”, “Ya vemos que no es recomendable”, “Separarse de la cama matrimonial es el comienzo del fin”, “En conclusión, ella hace mucho dejó de amarlo, justifica todo” y “El amor de pareja para siempre no existe”.