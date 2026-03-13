La DRÁSTICA decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

La DRÁSTICA decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Federico Salazar y Katia Condos se encuentran en el ojo de la tormenta, después de haber anunciado el fin de su matrimonio. Tras este difícil pronunciamiento, el periodista tomó una insólita decisión que ha dejado asombrados a muchas personas. ¿Qué fue lo que hizo?

Recordemos que la primera en compartir el comunicado fue Katia Condos, quien aparentemente no se encuentra muy bien. Y es que la tarde del miércoles 12 de marzo, periodistas se acercaron a consultarse sobre su situación y ella respondió con groserías.

La drástica decisión de Federico Salazar

Tras anunciar que su matrimonio ha finalizado, el conductor de América TV decidió limitar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram. Dicha acción se da después que muchos de sus seguidores lleguen a sus publicaciones a preguntarle qué fue lo que pasó para que su relación se terminara.