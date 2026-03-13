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La drástica decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos

Federico Salazar y Katia Condos anunciaron el fin de su matrimonio tras 30 años.

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    La drástica decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos
    La DRÁSTICA decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    La drástica decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos

    Federico Salazar y Katia Condos se encuentran en el ojo de la tormenta, después de haber anunciado el fin de su matrimonio. Tras este difícil pronunciamiento, el periodista tomó una insólita decisión que ha dejado asombrados a muchas personas. ¿Qué fue lo que hizo?

    Recordemos que la primera en compartir el comunicado fue Katia Condos, quien aparentemente no se encuentra muy bien. Y es que la tarde del miércoles 12 de marzo, periodistas se acercaron a consultarse sobre su situación y ella respondió con groserías.

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    La drástica decisión de Federico Salazar

    Tras anunciar que su matrimonio ha finalizado, el conductor de América TV decidió limitar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram. Dicha acción se da después que muchos de sus seguidores lleguen a sus publicaciones a preguntarle qué fue lo que pasó para que su relación se terminara.

    Instagram Federico Salazar
    Instagram Federico Salazar

     

    SOBRE EL AUTOR:
    La drástica decisión de Federico Salazar tras el anuncio de separación con Katia Condos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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