Katia Condos PIERDE LOS PAPELES e INSULTA a reportero que EXPRESÓ su tristeza por SEPARARSE con FedericoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No pudo ocultarlo! El miércoles 11 de marzo, la actriz Katia Condos difundió un comunicado en el que confirmó su separación definitiva del periodista Federico Salazar, con quien mantuvo una relación de más de 30 años.
Tras hacer público el anuncio, decidió mantenerse en silencio; sin embargo, las cámaras del programa Amor y Fuego lograron captarla y su reacción frente a las preguntas de un reportero fue tensa.
PUEDES VER: ¡Drástico giro! Darinka Ramírez vence en batalla judicial a Farfán y se revela cuánto quedará pagando de pensión
Así reaccionó Katia Condos al ser consultada por su ruptura con Federico Salazar
El equipo de Amor y Fuego consiguió registrar a la actriz cuando se dirigía a un local privado. El reportero inició la conversación expresándole que lamentaba el fin de su relación con el conductor de noticias después de tres décadas juntos, pero la artista no tomó bien el comentario.
“No, no voy a decir nada, la pu#$%…”, mencionó la actriz inicialmente, mostrando un semblante duro, que reflejaba su molestia e incomodidad. Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues cuando salió, otra reportera intentó conseguir sus declaraciones en donde pueda explicar lo que pasó, pero fue en vano.