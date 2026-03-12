Un reportero interceptó a Katia Condos en la vía pública para expresarle que lamentaba su separación de Federico Salazar, tras 30 años de relación.

¡No pudo ocultarlo! El miércoles 11 de marzo, la actriz Katia Condos difundió un comunicado en el que confirmó su separación definitiva del periodista Federico Salazar, con quien mantuvo una relación de más de 30 años.

Tras hacer público el anuncio, decidió mantenerse en silencio; sin embargo, las cámaras del programa Amor y Fuego lograron captarla y su reacción frente a las preguntas de un reportero fue tensa.

Así reaccionó Katia Condos al ser consultada por su ruptura con Federico Salazar

El equipo de Amor y Fuego consiguió registrar a la actriz cuando se dirigía a un local privado. El reportero inició la conversación expresándole que lamentaba el fin de su relación con el conductor de noticias después de tres décadas juntos, pero la artista no tomó bien el comentario.