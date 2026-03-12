Wapa.pe
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Katia Condos PIERDE LOS PAPELES e INSULTA a reportero que EXPRESÓ su tristeza por SEPARARSE con Federico

Un reportero interceptó a Katia Condos en la vía pública para expresarle que lamentaba su separación de Federico Salazar, tras 30 años de relación.

    ¡No pudo ocultarlo! El miércoles 11 de marzo, la actriz Katia Condos difundió un comunicado en el que confirmó su separación definitiva del periodista Federico Salazar, con quien mantuvo una relación de más de 30 años.

    Tras hacer público el anuncio, decidió mantenerse en silencio; sin embargo, las cámaras del programa Amor y Fuego lograron captarla y su reacción frente a las preguntas de un reportero fue tensa.

    PUEDES VER: ¡Drástico giro! Darinka Ramírez vence en batalla judicial a Farfán y se revela cuánto quedará pagando de pensión

    Así reaccionó Katia Condos al ser consultada por su ruptura con Federico Salazar

    El equipo de Amor y Fuego consiguió registrar a la actriz cuando se dirigía a un local privado. El reportero inició la conversación expresándole que lamentaba el fin de su relación con el conductor de noticias después de tres décadas juntos, pero la artista no tomó bien el comentario.

    “No, no voy a decir nada, la pu#$%…”, mencionó la actriz inicialmente, mostrando un semblante duro, que reflejaba su molestia e incomodidad. Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues cuando salió, otra reportera intentó conseguir sus declaraciones en donde pueda explicar lo que pasó, pero fue en vano.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

