Nueva polémica rodea a Abencia Meza : su hijo, Josmel Lugo Meza, es denunciado por agredir brutalmente a un joven músico, con pruebas presentadas.

¡Nuevo escándalo! El hijo de Abencia Meza, Josmel Lugo Meza, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por presuntamente agredir a un joven músico, identificado como Emerzon León, mientras ambos compartían una reunión social.

La esposa de la víctima ha presentado pruebas del ataque, que evidenciarían la gravedad del hecho. Este incidente ha generado gran repercusión en redes sociales y medios, poniendo nuevamente a la familia de la cantante bajo la mira pública.

Hijo de Abencia Meza es denunciado por agredir a joven músico

Según un reporte de Willax Noticias, todo ocurrió mientras Josmel Lugo Meza y el joven músico compartían bebidas en la casa de Josmel. Durante la reunión se produjo una acalorada discusión que terminó en una agresión física. Las imágenes difundidas muestran al músico con el rostro hinchado y golpes evidentes producto del ataque.

La esposa de la víctima, Luci Alfaro, llegó al lugar para enfrentar directamente a Josmel y exigir explicaciones. “No vengo a incomodarlos, solo quiero saber quién hizo esto a mi esposo”, manifestó indignada. Según su testimonio, acudió para recopilar pruebas y aseguró que todavía se podían ver rastros de sangre, aunque ya habrían intentado limpiarlos.

El conflicto habría surgido luego de que Josmel acusara a León de hacer insinuaciones hacia su pareja, lo que desató la pelea que terminó en violencia. Debido a la gravedad de los golpes, el músico fue trasladado primero al Hospital de Puente Piedra y luego derivado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza para recibir atención especializada.