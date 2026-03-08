¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este lunes 9 y martes 10 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 9 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
En los departamentos de Áncash, Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.
Corte de luz este 9 de marzo, según Hidrandina
Ancash:
- Zonas afectadas: Yungay - Distritos de Quillo y Cascapara.
- Hora de corte y restablecimiento: 07:00 a.m. a 08:00 a.m
- Zonas afectadas: Del Santa - Miramar Alto, Dos de Mayo, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Porvenir, Los Girasoles.
- Hora de corte y restablecimiento: 06:00 a.m. a 12:00 p.m.
Cajamarca:
- Zonas afectadas:Tongo/San Miguel - C.P.M. Tongod, Barrio San Juan.
Quitahuasi, La Lucma, Quellahorco, La Coronilla, Chucllapampa, Lirio Andino, La Palma Sector I, Sector Alto Mirador, Anexo El Capulí, Sector Pueblo Libre, El Triunfo, La Laguna, Anexo El Pozo, El Alumbre. Zonas afectadas: Catilluc/San Miguel - C.P.M. Catilluc, C.P. Los Angeles, C.P. Quilcate. La Selva, Llamapampa, La Unión, El Milagro, Nuevo Progreso, Sector Zognad Bajo, El Bado, Baños Quilcate, Sector El Llanten, Alto Perú, Anexo Nuevo Edén, Sector Pueblo Nuevo, Huamali - Los Angeles, Rupahuasi, San Mateo de Quilcate.
- Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 04:30 p.m
- Zonas afectadas: San Miguel/San Miguel - Sector Santa Rosa. Caserios: Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Agrario. Calquis/San Miguel - Caseríos: Lauchamud Bajo Y Alto, San Francisco Alto Y Bajo, La Colpa, La Collpa, San Francisco De Vista Alegre, San Lorenzo Y San Lorenzo Bajo.
- Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 01:00 p.m
- Zonas afectadas: Llapa/San Miguel - Caseríos: Peña Blanca, El Convento, El Convento Alto Y Bajo, La Calzada, Anexo Pampa Verde, Alto Peru, Anexo El Suro, El Suro Alto Y Bajo, Anexo Huacarume, Gordillos. Pulán/Sanata Cruz - Minera La Zanja S.R.L. Tongod/San MIguel: Caserío: Pisit, Bancuyoc, Sector: Garay. Catache/Santa Cruz - Caserío La Zanja.
- Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 01:00 p.m
Corte de luz este 10 de marzo, según Hidrandina
La Libertad:
- Zonas afectadas: La Esperanza - AA. HH La Verónica: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdra. 10; Av. Metropolitana Nº /Ca. M. Bastidas; Ca. Boyaca cdra. 1; Ca. Carabobo cdras 1, 2, 3; Ca. Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Micaela Bastidas cdras 1, 2, 3; Ca. Mochica cdra. 2; Ca. Pedro Murillo cdras 9, 10, 11; Ca. Pichincha cdras 1, 2; Ca. Túpac Amaru cdra. 10; Pj Túpac Amaru cdras 1, 2; Pj. Uno cdra. 1. - PP.JJ. La Esperanza: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Condorcanqui cdra. 11; Ca. Micaela Bastidas cdra. 2; Ca. Pichincha cdra. 1.
- Hora de corte y restablecimiento: 09:00 a.m a 11:00 a.m.
- Zonas afectadas: Huanchaco - AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 61, K, R, W. - Sector Villa Judicial: Ca. Las Magnolias mza W; Ca. Las Orquídeas mza S, V´; Ca. Los Ficus mza R, V; Ca. Los Jazmines mza L; Mzas 5, I, J, K, L, M, M´, Q, R, S, S´, V, V´, W, X.
- Hora de corte y restablecimiento: 02:00 p.m a 05:30 p.m.
Cajamarca:
- Zonas afectadas: Jesús/Cajamarca - C.P Hualqui
- Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 04:30 p.m