Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz de este lunes 9 y martes 10 de marzo, que durará hasta 9 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada
    Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada.
    ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este lunes 9 y martes 10 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 9 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    En los departamentos de Áncash, Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Paro nacional indefinido! Transportistas anuncian paralización desde el 12 de marzo por inseguridad y crisis energética

    Corte de luz este 9 de marzo, según Hidrandina

    Ancash:

    • Zonas afectadas: Yungay - Distritos de Quillo y Cascapara.
    • Hora de corte y restablecimiento: 07:00 a.m. a 08:00 a.m
    • Zonas afectadas: Del Santa - Miramar Alto, Dos de Mayo, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Porvenir, Los Girasoles.
    • Hora de corte y restablecimiento: 06:00 a.m. a 12:00 p.m.

    Cajamarca:

    • Zonas afectadas:Tongo/San Miguel - C.P.M. Tongod, Barrio San Juan.
      Quitahuasi, La Lucma, Quellahorco, La Coronilla, Chucllapampa, Lirio Andino, La Palma Sector I, Sector Alto Mirador, Anexo El Capulí, Sector Pueblo Libre, El Triunfo, La Laguna, Anexo El Pozo, El Alumbre. Zonas afectadas: Catilluc/San Miguel - C.P.M. Catilluc, C.P. Los Angeles, C.P. Quilcate. La Selva, Llamapampa, La Unión, El Milagro, Nuevo Progreso, Sector Zognad Bajo, El Bado, Baños Quilcate, Sector El Llanten, Alto Perú, Anexo Nuevo Edén, Sector Pueblo Nuevo, Huamali - Los Angeles, Rupahuasi, San Mateo de Quilcate.
    • Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 04:30 p.m
    • Zonas afectadas: San Miguel/San Miguel - Sector Santa Rosa. Caserios: Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Agrario. Calquis/San Miguel - Caseríos: Lauchamud Bajo Y Alto, San Francisco Alto Y Bajo, La Colpa, La Collpa, San Francisco De Vista Alegre, San Lorenzo Y San Lorenzo Bajo.
    • Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 01:00 p.m
    • Zonas afectadas: Llapa/San Miguel  - Caseríos: Peña Blanca, El Convento, El Convento Alto Y Bajo, La Calzada, Anexo Pampa Verde, Alto Peru, Anexo El Suro, El Suro Alto Y Bajo, Anexo Huacarume, Gordillos. Pulán/Sanata Cruz - Minera La Zanja S.R.L. Tongod/San MIguel: Caserío: Pisit, Bancuyoc, Sector: Garay. Catache/Santa Cruz - Caserío La Zanja.
    • Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 01:00 p.m
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Latina TV inicia una nueva etapa: Grupo Vytal anuncia acuerdo para adquirir el canal peruano

    Corte de luz este 10 de marzo, según Hidrandina

    La Libertad:

    • Zonas afectadas: La Esperanza - AA. HH La Verónica: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdra. 10; Av. Metropolitana Nº /Ca. M.  Bastidas; Ca. Boyaca cdra. 1; Ca. Carabobo cdras 1, 2, 3; Ca. Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Micaela Bastidas cdras 1, 2, 3; Ca. Mochica cdra. 2; Ca. Pedro Murillo cdras 9, 10, 11; Ca. Pichincha cdras 1, 2; Ca. Túpac Amaru cdra. 10; Pj Túpac Amaru cdras 1, 2; Pj. Uno cdra. 1. - PP.JJ. La Esperanza: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Condorcanqui cdra. 11; Ca. Micaela Bastidas cdra. 2; Ca. Pichincha cdra. 1.
    • Hora de corte y restablecimiento: 09:00 a.m a 11:00 a.m.
    • Zonas afectadas: Huanchaco - AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 61, K, R, W. - Sector Villa Judicial: Ca. Las Magnolias mza W; Ca. Las Orquídeas mza S, V´; Ca. Los Ficus mza R, V; Ca. Los Jazmines mza L; Mzas 5, I, J, K, L, M, M´, Q, R, S, S´, V, V´, W, X. 
    • Hora de corte y restablecimiento: 02:00 p.m a 05:30 p.m.

    Cajamarca:

    • Zonas afectadas: Jesús/Cajamarca - C.P Hualqui
    • Hora de corte y restablecimiento: 08:00 a.m. a 04:30 p.m
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa la razón del atropello a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    Juez confirma ESCALOFRIANTE accionar de Adrián Villar al al sustentar PRISIÓN PREVENTIVA: "Desinterés por la vida..."

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Madre de Lizeth Marzano sufrio crisis tras testimonio de la familia de Francesca Montenegro: “Nos están faltando el respeto”

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Temblor en Perú hoy, 7 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;