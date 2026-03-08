Latina TV inicia una nueva etapa: Grupo Vytal anuncia acuerdo para adquirir el canal peruano

Latina TV anunció un acuerdo para ser adquirida por el Grupo Vytal, holding internacional liderado por Tomás Yankelevich que recientemente compró Chilevisión .

El mapa de la televisión peruana podría cambiar pronto. Latina Televisión, señal abierta responsable de programas populares como 'Yo Soy' y 'Arriba Mi Gente', anunció que alcanzó un acuerdo con el Grupo Vytal para la venta del canal. La información fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que el holding internacional asumirá el control de Latina TV Perú una vez concluido el proceso administrativo.

La noticia llega en un momento clave para el grupo empresarial liderado por el productor argentino Tomás Yankelevich, que recientemente también concretó la compra de Chilevisión, canal que pertenecía al conglomerado Paramount. Con esta operación, Vytal busca ampliar su presencia en el mercado televisivo de América Latina.

Grupo Vytal apuesta por modernizar Latina TV

Según explicó el propio Yankelevich, la intención del holding es reforzar el alcance del canal peruano mediante innovación tecnológica y nuevos formatos de contenido.

“A través de nuestra experiencia en televisión abierta y streaming, y habiendo sumado recientemente a nuestro portafolio a Chilevisión, queremos potenciar a Latina TV Perú integrando nuevas tecnologías para expandir su alcance masivo, fortalecer su liderazgo y crear contenidos que enriquezcan la vida de las familias peruanas”, señaló Tomás Yankelevich, presidente del Grupo Vytal.

El ejecutivo dejó entrever que la estrategia incluiría una integración más fuerte entre televisión tradicional y plataformas digitales, un movimiento que ya se observa en varias cadenas internacionales que buscan atraer audiencias jóvenes sin perder presencia en la señal abierta.

Por su parte, desde Latina destacaron que la posible venta marcaría el inicio de una nueva fase para el canal.

En esa línea, Cayetana Aljovín, presidenta del directorio de Latina TV Perú, subrayó que la operación abre un escenario de crecimiento para la empresa.

Latina compartió un comunicado sobre la compra.

La compra aún debe recibir autorizaciones en Perú

Aunque el acuerdo entre ambas compañías ya fue anunciado públicamente, el proceso aún no está completamente cerrado. La transacción deberá pasar por una serie de evaluaciones regulatorias antes de concretarse.

Esto significa que la operación quedará sujeta a la verificación de ciertas condiciones legales y a la aprobación de las autoridades gubernamentales peruanas. De acuerdo con lo informado, este trámite podría tardar algunos meses antes de confirmarse oficialmente.

Mientras tanto, Latina continuará operando con normalidad en su programación habitual.

¿Quién está detrás del Grupo Vytal?

El Grupo Vytal es un holding empresarial con sede en el Reino Unido y enfocado en inversiones en medios de comunicación y entretenimiento. Su principal figura es el productor y ejecutivo argentino Tomás Yankelevich, conocido por su trayectoria en la industria televisiva latinoamericana.

Dentro de su estructura también participan otros nombres vinculados al sector audiovisual. Entre ellos se encuentran Jorge Carey, propietario de CNN Chile, y Edgar Spielmann, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de FOX Latinoamérica.