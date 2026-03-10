¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte programado del servicio este 11 de marzo: más de 18 sectores afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este miércoles 11 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.
Entre las tareas programadas se encuentra la limpieza de reservorios. Por ello, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para sobrellevar la suspensión del servicio sin inconveniente.
PUEDES VER: ¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados
¿Qué distritos se verán afectados por el corte de agua este miércoles 11 de marzo?
El Agustino
- Horario de corte: Desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.
- Áreas afectadas: A.H. Hatary Llaqta Mz. O-P-Q-R-N-M; Mz. H-I-J-K.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 78.
Lurigancho
- Áreas afectadas: A.H. San Antonio de Carapongo 3ra etapa, A.H. Lucho Bueno- E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.
- Horario de corte: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 136.
Independencia
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8.00 p. m.
- Áreas afectadas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru. A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 334.
PUEDES VER: ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante: Ten a la mano tu número de suministro