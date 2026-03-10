El DRAMÁTICO FIN de las jugadoras de la selección de Irán que se negaron a cantar su himno: El régimen las declaró "traidoras"

Las futbolistas de la selección femenina de Irán fueron calificadas como traidoras por autoridades y medios de Teherán después de negarse a entonar el himno nacional durante su debut en el torneo, en un encuentro frente a Corea del Sur .

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán abandonaron el hotel donde se encontraban concentradas en Australia para disputar la Copa Asiática Femenina y decidieron no regresar a su país tras la eliminación del equipo del torneo. La situación generó gran tensión política, luego de que las deportistas fueran calificadas como traidoras por las autoridades de Teherán por no entonar el himno nacional durante su debut frente a Corea del Sur.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, las futbolistas pidieron ayuda mientras viajaban en el autobús del equipo el domingo, después de otro encuentro en el que sí cantaron el himno y realizaron un saludo militar. Tras ese episodio, lograron evadir a los supervisores del régimen que acompañaban a la delegación y terminaron bajo la protección de la Policía australiana.

Donald Trump interviene y pide asilo para las jugadoras

El caso escaló rápidamente al ámbito internacional cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó públicamente al gobierno australiano que otorgue asilo a las futbolistas. Además, advirtió que Washington estaría dispuesto a recibirlas si Australia decide no hacerlo.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", escribió Trump en su red social Truth Social en un mensaje dirigido al primer ministro australiano Anthony Albanese.

Donald Trump envía mensaje a jugadoras

En la misma publicación, el mandatario añadió que Estados Unidos "las recibirá si ustedes no lo hacen".

Posteriormente, Trump informó que había sostenido una conversación con Albanese sobre la situación. "¡Él se está ocupando! Cinco ya han sido atendidas y el resto está en camino", señaló en otra publicación en Truth, refiriéndose a las jugadoras que habrían iniciado el proceso para obtener refugio en territorio australiano.

"Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", agregó el presidente estadounidense.

Australia concede asilo a cinco jugadoras

Finalmente, Australia confirmó que otorgó asilo a cinco futbolistas de la selección femenina iraní que se encontraban en el país para disputar la Copa Asiática cuando estalló el conflicto en su nación de origen. La información fue anunciada por el ministro del Interior australiano, Tony Burke.

La decisión se produjo después de varios días de presión por parte de comunidades iraníes residentes en Australia y de pronunciamientos del propio Trump, quienes pedían al gobierno australiano brindar protección a las deportistas. El caso había generado gran atención mediática, especialmente tras el momento en que las jugadoras evitaron cantar el himno de Irán antes de su primer partido.

Durante la madrugada del martes en Australia, agentes de la Policía Federal trasladaron a cinco de las futbolistas desde su hotel en Gold Coast hacia un lugar seguro tras presentar formalmente sus solicitudes de asilo. Allí se reunieron con el ministro Burke para completar el trámite de sus visas humanitarias.

"No quiero ni imaginarme lo difícil que es esa decisión para cada una de las mujeres, pero sin duda anoche fue alegría, fue alivio", declaró Burke ante la prensa en Brisbane. El funcionario también compartió fotografías en redes sociales donde se ve a las jugadoras sonriendo y aplaudiendo mientras firmaban la documentación. "La gente estaba muy emocionada de comenzar una vida en Australia".

El ministro indicó además que las propias deportistas aceptaron que se difundieran sus nombres e imágenes, y subrayó que ellas querían dejar claro que "no eran activistas políticas".

Tras aprobarse sus solicitudes de refugio, el ambiente se volvió festivo. Según Burke, se vivió un momento de celebración acompañado por el tradicional cántico australiano "Aussie, Aussie, Aussie, oi, oi, oi".