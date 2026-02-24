ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El Peruano

ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Como es de conocimiento general, marzo no suele tener feriados oficiales, salvo cuando coincide con Semana Santa. Sin embargo, existe una excepción: desde hace 58 años, una ley del Congreso estableció un día no laborable exclusivo para una región del país. En esta nota te explicamos todo lo que debes saber sobre este descanso especial.
¿El feriado largo es a nivel nacional?
Según información publicada en el diario oficial El Peruano, el segundo viernes de marzo es considerado día no laborable, aunque solo aplica para una región del Perú. Por ese motivo, la Municipalidad de Ica lo reconoce como un descanso oficial dentro de su jurisdicción.
“El viernes 13 de marzo de 2026: feriado no laborable en departamento de Ica”, informó la Municipalidad de Ica a través de sus redes sociales.
Este feriado se sustenta en la Ley N.º 16904, que modificó el artículo 1 de la Ley 1550, precisando que el descanso mencionado debe celebrarse el segundo viernes de marzo de cada año, tal como se establece en la norma vigente.
¿Cuáles son los feriados oficiales a nivel nacional?
A continuación, el listado de feriados que rigen en todo el país:
- Jueves 02 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Así, aunque marzo no contempla feriados nacionales, Ica sí gozará de un día no laborable, permitiendo un descanso especial solo para quienes residen o laboran en esta región.