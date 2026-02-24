ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El Peruano

Desde hace 58 años , una región del Perú cuenta con un feriado no laborable en marzo. Conoce quiénes son los beneficiados por este descanso especial.

Como es de conocimiento general, marzo no suele tener feriados oficiales, salvo cuando coincide con Semana Santa. Sin embargo, existe una excepción: desde hace 58 años, una ley del Congreso estableció un día no laborable exclusivo para una región del país. En esta nota te explicamos todo lo que debes saber sobre este descanso especial.

¿El feriado largo es a nivel nacional?

Según información publicada en el diario oficial El Peruano, el segundo viernes de marzo es considerado día no laborable, aunque solo aplica para una región del Perú. Por ese motivo, la Municipalidad de Ica lo reconoce como un descanso oficial dentro de su jurisdicción.

“El viernes 13 de marzo de 2026: feriado no laborable en departamento de Ica”, informó la Municipalidad de Ica a través de sus redes sociales.

Este feriado se sustenta en la Ley N.º 16904, que modificó el artículo 1 de la Ley 1550, precisando que el descanso mencionado debe celebrarse el segundo viernes de marzo de cada año, tal como se establece en la norma vigente.

¿Cuáles son los feriados oficiales a nivel nacional?

A continuación, el listado de feriados que rigen en todo el país:

Jueves 02 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad