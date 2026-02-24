Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El Peruano

Desde hace 58 años, una región del Perú cuenta con un feriado no laborable en marzo. Conoce quiénes son los beneficiados por este descanso especial.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El Peruano
    Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos
    ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El Peruano

    Como es de conocimiento general, marzo no suele tener feriados oficiales, salvo cuando coincide con Semana Santa. Sin embargo, existe una excepción: desde hace 58 años, una ley del Congreso estableció un día no laborable exclusivo para una región del país. En esta nota te explicamos todo lo que debes saber sobre este descanso especial.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

    ¿El feriado largo es a nivel nacional?

    Según información publicada en el diario oficial El Peruano, el segundo viernes de marzo es considerado día no laborable, aunque solo aplica para una región del Perú. Por ese motivo, la Municipalidad de Ica lo reconoce como un descanso oficial dentro de su jurisdicción.

    wapa.pe

    “El viernes 13 de marzo de 2026: feriado no laborable en departamento de Ica”, informó la Municipalidad de Ica a través de sus redes sociales.

    Este feriado se sustenta en la Ley N.º 16904, que modificó el artículo 1 de la Ley 1550, precisando que el descanso mencionado debe celebrarse el segundo viernes de marzo de cada año, tal como se establece en la norma vigente.

    ¿Cuáles son los feriados oficiales a nivel nacional?

    A continuación, el listado de feriados que rigen en todo el país:

    • Jueves 02 de abril: Semana Santa
    • Viernes 3 de abril: Semana Santa
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad

    Así, aunque marzo no contempla feriados nacionales, Ica sí gozará de un día no laborable, permitiendo un descanso especial solo para quienes residen o laboran en esta región.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Marzo tendrá un feriado largo de 3 días consecutivos y solo ellos serán los beneficiados, según El Peruano
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C en estas ciudades

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    ONPE lanza gran convocatoria laboral 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: Plazo, sueldo y requisitos

    Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

    Lo más vistos en Ocio

    Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

    ¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;