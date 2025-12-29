Wapa.pe
Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas

Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas

La disposición oficial hará posible que los trabajadores del sector público gocen de un descanso prolongado, al incorporar un día libre compensable que se añade al feriado nacional por Año Nuevo.

    Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas
    Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas
    Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas

    Perú iniciará el 2026 con un feriado largo de cuatro días, ya que el jueves 1 de enero será feriado nacional por Año Nuevo y el viernes 2 de enero fue declarado oficialmente día no laborable para el sector público, conforme a lo dispuesto por el Gobierno. Esta disposición permitirá que un gran número de ciudadanos prolongue su descanso hasta el domingo 4, dando lugar al primer fin de semana largo del año.

    Mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, se determinó que el viernes 2 de enero de 2026 sea considerado día no laborable compensable para los trabajadores del sector público a nivel nacional. Esta medida, que ya se aplicó anteriormente en fechas como el viernes 2 de mayo y el viernes 26 de diciembre de 2025, tiene como objetivo facilitar la organización de actividades personales y familiares, así como promover el turismo interno.

    LEE MÁS: Año Nuevo, empleo nuevo: cómo responder “Cuéntame sobre ti” y no perder tu oportunidad laboral

    El periodo de descanso se amplía al sumar este día no laborable al feriado tradicional del jueves 1 de enero, además del sábado y domingo posteriores, configurando así cuatro días consecutivos sin labores para un amplio sector de la población.

    Feriado y día no laborable

    Los feriados nacionales se encuentran regulados por el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, el cual establece que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en estas fechas, sin la obligación de asistir a sus centros laborales.

    En caso de que un trabajador deba laborar durante un feriado y no reciba un descanso sustitutorio, la normativa señala que corresponde el pago del día feriado más una remuneración diaria adicional con una sobretasa del 100 %. El incumplimiento de esta disposición es considerado una infracción muy grave y puede acarrear multas que van desde S/ 1,058 hasta S/ 24,163, según el tamaño de la empresa.

    Por su parte, los días no laborables funcionan como “puentes” establecidos por el Ejecutivo y se aplican principalmente al sector público. Durante estas jornadas, los trabajadores perciben su remuneración habitual, pero deben compensar posteriormente las horas no trabajadas, de acuerdo con lo que disponga cada entidad. En estos casos, no se genera pago extra ni compensación económica adicional.

    ¿Qué ocurrirá en el sector privado?

    Las empresas del sector privado pueden optar por acogerse a los días no laborables, siempre que exista un acuerdo previo entre empleadores y trabajadores. En dicho acuerdo se debe definir cómo se compensarán las horas dejadas de laborar, permitiendo que el feriado largo también pueda ser aprovechado por empleados privados, según cada situación.

    El calendario oficial indica que durante el 2026 se han programado 16 feriados nacionales distribuidos a lo largo del año. En determinados casos, la combinación de feriados y días no laborables dará lugar a nuevos fines de semana largos, lo que fomenta la planificación de viajes, encuentros familiares y actividades de descanso o recreación.

    La distribución de feriados y días no laborables brinda a los ciudadanos la posibilidad de organizar con anticipación sus actividades, planear viajes o reservar espacios de descanso antes del cierre de un año y el inicio del siguiente. El primer feriado largo del 2026, que comprende el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero, inaugura un calendario con diversas oportunidades para programar pausas laborales a lo largo del año.

    SOBRE EL AUTOR:
    Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento.

    ;