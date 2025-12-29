Wapa.pe
Año Nuevo, empleo nuevo: cómo responder “Cuéntame sobre ti” y no perder tu oportunidad laboral

De acuerdo con un reciente informe de ManpowerGroup, el mercado laboral en el Perú prevé un escenario marcado por una elevada movilidad y una fuerte necesidad de reinvención profesional de cara al año 2026.

    Con la llegada del 2026, numerosas personas analizan la posibilidad de cambiar de ciudad, país o dar un giro a su trayectoria profesional. En un escenario marcado por la incertidumbre y nuevas oportunidades, manejar con solvencia las entrevistas laborales se convierte en un factor clave para alcanzar un nuevo empleo.

    Dentro de estos procesos, una de las interrogantes más habituales y determinantes es “Cuéntame sobre ti”, una pregunta que puede marcar la continuidad o el descarte de un postulante, de acuerdo con lo señalado por ManpowerGroup en un reciente estudio sobre la situación del mercado laboral en el Perú.

    “Cuéntame sobre ti”: ¿cómo responder a esta pregunta en una entrevista laboral?

    De acuerdo con ManpowerGroup, compañías de distintos rubros recurren a preguntas abiertas como esta para reconocer a candidatos que sepan expresarse con claridad, tengan conciencia de su perfil profesional y logren vincular su experiencia con los requerimientos del puesto.

    La pregunta “Cuéntame sobre ti” suele ser el punto de partida de la entrevista y le permite al reclutador identificar si el candidato entiende el cargo, si su trayectoria resulta pertinente y cómo maneja la presión. No obstante, es común que muchos postulantes respondan de manera improvisada o se centren en aspectos personales que no aportan valor al proceso de selección.

    Ante ello, Silvana Cárdenas, directora de Right Management en ManpowerGroup, sugirió emplear una estructura sencilla y flexible que permita responder de forma estratégica. Este método facilita ordenar el mensaje y proyectar una imagen profesional consistente desde el inicio del encuentro. La propuesta contempla cuatro etapas:

    • Una presentación profesional breve que sintetice el perfil y el enfoque del candidato.
    • La mención de logros relevantes que evidencien contribuciones concretas en experiencias anteriores.
    • Una explicación clara de las motivaciones actuales y los objetivos de crecimiento profesional.
    • La vinculación directa entre el perfil del postulante y las exigencias del puesto, explicando por qué la vacante se ajusta a sus habilidades y propósito.

    Este enfoque ayuda a resaltar lo esencial, comunicar con intención y demostrar preparación, cualidades cada vez más apreciadas por los reclutadores. “Una respuesta bien estructurada permite al postulante transmitir claridad, enfoque y preparación desde el inicio”, precisó Cárdenas.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

