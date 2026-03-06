Esto es Guerra se consolida como el programa más visto de la TV: ¿Cuánto rating hizo?

Wapa.pe
"Esto es Guerra " lidera la audiencia televisiva con un impresionante rating de 16 puntos, consolidándose como el programa más visto a nivel nacional, superando a su competencia.

    La participación de figuras como Shirley Arica y el sorprendente beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza han generado reacciones en el público, revitalizando la emoción del programa.
    El programa de competencia 'Esto es Guerra' continúa liderando la audiencia televisiva, consolidándose el último miércoles como el espacio más visto en la televisión nacional al alcanzar 16 puntos de rating. Durante el horario de máxima audiencia, logró picos de hasta 25 puntos a nivel nacional.

    El programa producido por Pro Tv y transmitido en América Televisión logró alcanzar 16 puntos de audiencia, posicionándose como líder y superando con creces a sus competidores. A continuación, 'Los otros Concha 2' obtuvo 15,9 puntos; 'Luz de luna 4' llegó a 14 puntos y 'Yo soy' registró 7,4 puntos.

    En el programa del último miércoles, nuevamente se dio la competencia entre los tres más importantes realities del país como son 'Esto es Guerra', 'Combate' y 'Bienvenida tu tarde'; y donde estuvieron como invitados en la conducción Laura Huarcayo y La Carlota.

    Shirley Arica en Esto es Guerra

    La modelo Shirley Arica volvió a la pantalla chica integrándose al equipo de 'Bienvenida tu tarde', donde participó con entusiasmo en las competencias, afirmando que está lista para continuar divirtiendo a la audiencia con distintos desafíos.

    Además, el equipo de 'Bienvenida tu tarde' consiguió ganar en uno de los retos, llevándose un premio que sorprendió a muchos.

    Patricio Parodi y Rosángela sorprendieron a todos

    El pasado miércoles, los competidores Patricio Parodi y Rosángela Espinoza sorprendieron a todos al protagonizar un apasionado beso durante un desafío de actuación, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que entre ellos haya más que una simple amistad.

    Después de esto, Flavia López comentó que no le ha causado molestia, ya que forma parte de su labor en el reality de competencia. "Estoy tranquila. No me ha molestado, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", expresó la modelo.

    Esto es Guerra se consolida como el programa más visto de la TV: ¿Cuánto rating hizo?
