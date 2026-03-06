Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star': ¿De qué trata?

Este sábado, Ernesto Pimentel regresa a la televisión con ' Sábado Súper Star ', un programa lleno de parodias, baile y actividades extremas para toda la familia en Perú.

La transmisión del programa comenzará el 7 de marzo, justo después de 'El Reventonazo del verano', donde destacados artistas competirán en diversas actividades.

Este sábado, Ernesto Pimentel vuelve a la televisión con el programa 'Sábado Súper Star', una propuesta que incluye parodias, desafíos de baile, canto y actividades extremas, con el objetivo de ofrecer entretenimiento saludable a las familias en Perú.

Es importante recordar que Ernesto Pimentel regresa a la conducción tras haber liderado exitosos programas como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina.

"Estoy contento de volver a la conducción con 'Sábado Súper Star', yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello, he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión", enfatizó Ernesto Pimentel.

En este primer episodio de 'Sábado Súper Star', los presentadores de América hoy estarán presentes, como Rebeca Escribens, quien se transformará en Thalía de 'Quinceañera'; Janet Barboza enfrentará un desafío extremo; y la doctora Rosario Sasieta imitará a la cantante Mimy Succar.