Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star': ¿De qué trata?

Este sábado, Ernesto Pimentel regresa a la televisión con 'Sábado Súper Star', un programa lleno de parodias, baile y actividades extremas para toda la familia en Perú.

    Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star': ¿De qué trata?
    La transmisión del programa comenzará el 7 de marzo, justo después de 'El Reventonazo del verano', donde destacados artistas competirán en diversas actividades.
    Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star': ¿De qué trata?

    Este sábado, Ernesto Pimentel vuelve a la televisión con el programa 'Sábado Súper Star', una propuesta que incluye parodias, desafíos de baile, canto y actividades extremas, con el objetivo de ofrecer entretenimiento saludable a las familias en Perú.

    El programa se transmitirá el sábado 7 de marzo, justo después de 'El Reventonazo del verano', donde varios artistas demostrarán sus habilidades y competirán con otras personalidades.

    PUEDES VER: Paolo Guerrero impacta al tomar impensada medida sobre la familia de Ana Paula tras confirmar su ruptura

    Es importante recordar que Ernesto Pimentel regresa a la conducción tras haber liderado exitosos programas como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina.

    "Estoy contento de volver a la conducción con 'Sábado Súper Star', yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello, he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión", enfatizó Ernesto Pimentel.

    En este primer episodio de 'Sábado Súper Star', los presentadores de América hoy estarán presentes, como Rebeca Escribens, quien se transformará en Thalía de 'Quinceañera'; Janet Barboza enfrentará un desafío extremo; y la doctora Rosario Sasieta imitará a la cantante Mimy Succar.

    Además, el médium Frank Mendizábal se convertirá en Michael Jackson; Edson Dávila se vestirá de mariachi para participar en un reto de canto en vivo; y Dorita Orbegoso protagonizará un duelo de baile.

