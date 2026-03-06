Xiomy Kanashiro reveló cómo conoció a Jefferson Farfán , sorprendiendo al notarse que los tiempos coinciden con la relación que la 'Foquita' tuvo con Yahaira Plasencia.

Xiomy Kanashiro contó cómo conoció a Jefferson Farfán, sorprendiendo al revelar que los tiempos en que la ‘Foquita’ mostró interés en conocerla, coinciden con los años en los que este habría estado con Yahaira Plasencia. Así lo reconocieron en redes sociales los usuarios, quienes recordaron que, en esa época, estos habrían estado en una relación.

Xiomy Kanashiro sorprende al revelar cuándo conoció a Jefferson Farfán

La colaboradora de ‘América Hoy’ fue invitada al podcast de ‘Edson Pa’ qué más’ con Edson Dávila, donde habló de los detalles de su relación con Jefferson Farfán, entre ellas, Xiomy Kanashiro reveló cómo fue que conoció al empresario.

“A Jefferson lo conozco hace seis años porque una prima me dijo: ‘Oye, tengo mi primo que quiere conocerte, la clásica de todo hombre y ahí yo: ‘¿quién?’, ‘Ah, tal persona’ y yo: ‘Ah ya, no, no estoy interesada’, porque yo estaba enfocada en mis cosas, en mis trabajos, no tenía tiempo, no lo dije nunca por mala onda sino porque no quería. Yo sé que te relacionan con alguien conocido y ‘boom’, lo que me pasó”, contó.

“Por casualidades de la vida sí nos llegamos a conocer, conversamos un par de veces por Instagram, pero todo bien, todo tranquilo, nada más. Pasó la pandemia, pasaron los años, a mí siempre me han gustado los morenos, pero jamás pensé, uno no debe escupir al cielo”, sostuvo.

“Hemos sido amigos por muchos años, éramos amigos de verdad, tanto así que cuando pasó la primera vez que nos relacionaron, mi mamá, mi papá reaccionaron: ‘Xiomy ¿Qué pasó?’, ‘No mamá, papá, somos amigos, no pasa nada’, (¿No había pasado un chape?) No, para nada, el chape fue después”,

“Un amigo me invita a una discoteca y yo dije: ‘Bueno, voy a ir’, recién estaba tuneada, estaba aburrida en mi casa, me había hecho mi lipo, estaba aburrida, ya, voy un rato, me puse unas botas, un vestido, me fui y después cuando llego dije: ‘Él para con él, no creo que me haya invitado al box mismo de él, no, para nada, llego y yo: ‘No puede ser’, era su box”, recordó de aquella noche.