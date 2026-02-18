Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le habría regalado UN TERRENO a Carlos Cacho: "A mi nombre"

Carlos Cacho sorprendió en 'Mesa Caliente' al revelar que Luis Fernando, conocido como 'El Diablo', le regaló un terreno en Punta Sal.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le habría regalado UN TERRENO a Carlos Cacho: "A mi nombre"
    Carlos Cacho revela que 'El Diablo' le hizo costoso regalo | Composición: Wapa Captura de pantalla
    'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le habría regalado UN TERRENO a Carlos Cacho: "A mi nombre"

    Carlos Cacho se presentó en 'Mesa Caliente' y reveló detalles de su cercanía con Luis Fernando, mejor conocido como 'El Diablo', actual saliente de Yahaira Plasencia. El maquillador sorprendió al contar que este le habría hecho un regalo millonario.

    wapa.pe

    VER MÁS: Andrea Llosa 'EXPLOTA' ante ataques de Magaly Medina y LA DESMIENTE mostrando pruebas de su rating: "No eres la dueña del canal"

    ¿Cuál fue el regalo que 'El Diablo' le hizo a Yahaira Plasencia?

    'El Diablo', pareja actual de Yahaira Plasencia, está en el centro de la polémica al ser señalado como un hombre "dadivoso". Luego de que la salsera se luciera con un collar de oro obsequio del empresario y que Pamela López revelara que cuando eran salientes había recibido costosos regalos de él, Carlos Cacho sorprendió al revelar que él también fue beneficiado.

    "A mí, Luis Fernando me regaló un terreno en Punta Sal y no lo ando diciendo. Yo tengo un terreno frente al mar y no lo ando diciendo", contó en el programa.

    Flor Ortola, compañera del estilista, se quedó en shock y llegó a interrumpirlo para indagar más: "¿Pero, a tu nombre o te hizo como a Pamela, que solo le prestó el auto?" y este recalcó: "A mi nombre".

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Qué le pasó a Stefano Salvini? Actor es reaparece en estado de "abandono" y "pidiendo" limosnas en la calle: "Tomé malas decisiones"

    Pamela López revela los costosos regalos que recibió de 'El Diablo'

    Pamela López, quien salió antes con Luis Fernando, contó detalles de su relación con 'El Diablo' y los lujosos regalos que llegó a recibir cuando estaban juntos, entre ellos, un auto BMW.

    "Y de pronto me dice: 'Toma, acá tengo unas llaves; te he comprado un carro'. Y yo le digo: '¿Cómo que me compraste un carro?'. ('Él responde:) 'Sí, te he comprado un carro para ti, para que lo uses'", contó.

    "Es que no ha sido uno, han sido varios regalitos. En su momento, pues. Luis Fernando es una persona generosa y tiene los medios para hacerlo. Daba esos regalos que a él le nacían. Le gusta regalar joyitas de oro, le gusta mandar hacer esas joyitas, personalizarlas, y regalarlo; maquillaje y esas cosas", agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le habría regalado UN TERRENO a Carlos Cacho: "A mi nombre"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre reacciona: "No puedo creer esto"

    Magaly conmovida ante triste diagnóstico de Youna y su cáncer incurable: "No puedo hacer planes a largo plazo"

    Andrea Llosa 'EXPLOTA' ante ataques de Magaly Medina y LA DESMIENTE mostrando pruebas de su rating: "No eres la dueña del canal"

    Esposo de Laura Spoya tiene insólta reacción tras videos donde se le ve “amorosa” junto a misterioso joven

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    Lo más vistos en Farándula

    Laura Spoya tendría nuevo saliente y sería quien retiró sus pertenencias de la camioneta tras fuerte choque: “¿Y Brian Rullan?”

    ¿Sheyla Rojas se SEPARÓ de Sir Winston? Magaly expuso la grieta en la pareja: "Si hubo..."

    Samahara dejará el Perú para irse a EE. UU. con Youna tras polémica con Bryan Torres; él se emociona: “En mis brazos”

    Mávila Huertas revela por qué no pudo ser mamá en su matrimonio con Roberto Reátegui: "Fue complicado, difícil de procesar"

    Captan a misterioso joven retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras fuerte choque: esto se observa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;