Carlos Cacho sorprendió en 'Mesa Caliente' al revelar que Luis Fernando, conocido como 'El Diablo', le regaló un terreno en Punta Sal.

Carlos Cacho se presentó en 'Mesa Caliente' y reveló detalles de su cercanía con Luis Fernando, mejor conocido como 'El Diablo', actual saliente de Yahaira Plasencia. El maquillador sorprendió al contar que este le habría hecho un regalo millonario.

¿Cuál fue el regalo que 'El Diablo' le hizo a Yahaira Plasencia?

'El Diablo', pareja actual de Yahaira Plasencia, está en el centro de la polémica al ser señalado como un hombre "dadivoso". Luego de que la salsera se luciera con un collar de oro obsequio del empresario y que Pamela López revelara que cuando eran salientes había recibido costosos regalos de él, Carlos Cacho sorprendió al revelar que él también fue beneficiado.

"A mí, Luis Fernando me regaló un terreno en Punta Sal y no lo ando diciendo. Yo tengo un terreno frente al mar y no lo ando diciendo", contó en el programa.

Flor Ortola, compañera del estilista, se quedó en shock y llegó a interrumpirlo para indagar más: "¿Pero, a tu nombre o te hizo como a Pamela, que solo le prestó el auto?" y este recalcó: "A mi nombre".

Pamela López revela los costosos regalos que recibió de 'El Diablo'

Pamela López, quien salió antes con Luis Fernando, contó detalles de su relación con 'El Diablo' y los lujosos regalos que llegó a recibir cuando estaban juntos, entre ellos, un auto BMW.

"Y de pronto me dice: 'Toma, acá tengo unas llaves; te he comprado un carro'. Y yo le digo: '¿Cómo que me compraste un carro?'. ('Él responde:) 'Sí, te he comprado un carro para ti, para que lo uses'", contó.