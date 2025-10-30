Verónica Linares aclara rumores sobre su relación con Federico Salazar. En un podcast, la periodista respondió con detalles de su relación tras cámaras.

La relación profesional entre Verónica Linares y Federico Salazar ha sido objeto de rumores y comentarios debido a su innegable conexión frente a cámaras. Durante años, el público ha debatido si su vínculo iba más allá de la amistad y el respeto laboral. En una reciente entrevista, la periodista finalmente abordó la incógnita. ¿Hubo atracción en algún momento? Esto fue lo que dijo.

¿Verónica Linares responde si se sintió atraída por Federico Salazar?

Más de 20 años al aire juntos han convertido a Verónica Linares y Federico Salazar en un dúo emblemático de la televisión peruana. Su complicidad frente a cámaras ha dado pie a innumerables comentarios y especulaciones: ¿alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos?, ¿se llegó a cruzar la línea entre lo profesional y lo personal? Esa duda, tan repetida en redes y entre televidentes, acaba de recibir una respuesta definitiva.

En una reciente conversación para el podcast ‘Los Coneros’, la conductora decidió enfrentar el tema de una vez por todas. A raíz de una dinámica con preguntas enviadas por los usuarios, Linares fue consultada directamente sobre si alguna vez sintió atracción por su compañero de noticiero, una consulta que hasta ahora no había respondido públicamente.

"¿Es verdad que alguna vez sentiste atracción por Federico Salazar?" fue la pregunta que la hizo soltar una carcajada antes de responder con honestidad: “Mucha gente cree que es mi esposo”. De hecho, los anfitriones del podcast admitieron que también llegaron a “shippearlos” cuando eran pequeños. "Yo vi a Federico con otra mujer y dije: ¿Dónde quedó la Linares?", recordó uno de ellos entre risas.

Lejos de alimentar el rumor, la periodista fue clara al explicar la verdadera relación que los une. "Federico es mi mejor amigo. Somos hermanos", dijo, resaltando que, aunque no suelen compartir planes los fines de semana, mantienen conversaciones constantes.

Incluso contó una divertida observación de su esposo sobre esta particular cercanía: "Mi esposo me dice: 'Ustedes tienen una relación rara porque es tu pata, tu hermano, pero los fines de semana hablan mucho por WhatsApp, pero no salen juntos'". Según puntualizó, nunca hubo confusión sentimental alguna.

Verónica Linares resalta la relación de Federico Salazar con Katia Condos

En medio de la charla, Verónica Linares recordó un episodio que vivió hace varios años, cuando aún no existían las redes sociales y algunos televidentes daban vuelo a los rumores. Según contó, una señora llegó a enviar una carta desde Estados Unidos acusándola de tener actitudes comprometedoras con su compañero de noticiero.

"Nos mandaron una carta desde Estados Unidos. Una señora me insultaba, decía que yo me le pegaba a Federico, que me le frotaba. ¡Yo no entendía nada!", relató entre risas, asegurando que aquella situación terminó siendo motivo de burla entre ambos. "Con Federico nos matamos de risa. La gente está loca".

Al hablar sobre la vida personal de Salazar, Linares no dudó en recalcar la solidez del matrimonio del periodista con Katia Condos, con quien comparte más de dos décadas de relación. "Federico se muere por su mujer. Siempre le he dicho: 'Si tú terminas tu relación, yo dejo de creer en el amor. Tú eres mi ejemplo de vida en el amor'", expresó.