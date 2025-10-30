Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

Verónica Linares sorprende al confesar si se sintió atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares aclara rumores sobre su relación con Federico Salazar. En un podcast, la periodista respondió con detalles de su relación tras cámaras.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Verónica Linares sorprende al confesar si se sintió atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"
    Verónica Linares habla de su vínculo con Federico Salazar | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Verónica Linares sorprende al confesar si se sintió atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

    La relación profesional entre Verónica Linares y Federico Salazar ha sido objeto de rumores y comentarios debido a su innegable conexión frente a cámaras. Durante años, el público ha debatido si su vínculo iba más allá de la amistad y el respeto laboral. En una reciente entrevista, la periodista finalmente abordó la incógnita. ¿Hubo atracción en algún momento? Esto fue lo que dijo.

    wapa.pe

    VER MÁS: María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"

    ¿Verónica Linares responde si se sintió atraída por Federico Salazar?

    Más de 20 años al aire juntos han convertido a Verónica Linares y Federico Salazar en un dúo emblemático de la televisión peruana. Su complicidad frente a cámaras ha dado pie a innumerables comentarios y especulaciones: ¿alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos?, ¿se llegó a cruzar la línea entre lo profesional y lo personal? Esa duda, tan repetida en redes y entre televidentes, acaba de recibir una respuesta definitiva.

    En una reciente conversación para el podcast ‘Los Coneros’, la conductora decidió enfrentar el tema de una vez por todas. A raíz de una dinámica con preguntas enviadas por los usuarios, Linares fue consultada directamente sobre si alguna vez sintió atracción por su compañero de noticiero, una consulta que hasta ahora no había respondido públicamente.

    "¿Es verdad que alguna vez sentiste atracción por Federico Salazar?" fue la pregunta que la hizo soltar una carcajada antes de responder con honestidad: “Mucha gente cree que es mi esposo”. De hecho, los anfitriones del podcast admitieron que también llegaron a “shippearlos” cuando eran pequeños. "Yo vi a Federico con otra mujer y dije: ¿Dónde quedó la Linares?", recordó uno de ellos entre risas.

    Lejos de alimentar el rumor, la periodista fue clara al explicar la verdadera relación que los une. "Federico es mi mejor amigo. Somos hermanos", dijo, resaltando que, aunque no suelen compartir planes los fines de semana, mantienen conversaciones constantes.

    Incluso contó una divertida observación de su esposo sobre esta particular cercanía: "Mi esposo me dice: 'Ustedes tienen una relación rara porque es tu pata, tu hermano, pero los fines de semana hablan mucho por WhatsApp, pero no salen juntos'". Según puntualizó, nunca hubo confusión sentimental alguna.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hermano de Alejandra Baigorria saca cara por su madre tras dolorosa confesión de Thamara Medina: "¿En dónde estaba tu papá?"

    Verónica Linares resalta la relación de Federico Salazar con Katia Condos

    En medio de la charla, Verónica Linares recordó un episodio que vivió hace varios años, cuando aún no existían las redes sociales y algunos televidentes daban vuelo a los rumores. Según contó, una señora llegó a enviar una carta desde Estados Unidos acusándola de tener actitudes comprometedoras con su compañero de noticiero.

    "Nos mandaron una carta desde Estados Unidos. Una señora me insultaba, decía que yo me le pegaba a Federico, que me le frotaba. ¡Yo no entendía nada!", relató entre risas, asegurando que aquella situación terminó siendo motivo de burla entre ambos. "Con Federico nos matamos de risa. La gente está loca".

    Al hablar sobre la vida personal de Salazar, Linares no dudó en recalcar la solidez del matrimonio del periodista con Katia Condos, con quien comparte más de dos décadas de relación. "Federico se muere por su mujer. Siempre le he dicho: 'Si tú terminas tu relación, yo dejo de creer en el amor. Tú eres mi ejemplo de vida en el amor'", expresó.

    Para Verónica, el amor entre Salazar y Condos es una prueba de que las relaciones estables sí existen. "Después de 200 años que están juntos, se sigue muriendo por ella", concluyó, descartando cualquier versión que los haya romantizado a lo largo de los años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Verónica Linares sorprende al confesar si se sintió atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

    Anahí de Cárdenas puso pausa a su tratamiento preventivo contra el cáncer y hoy confiesa que vive preocupante momento

    Confirman la desgarradora causa de muerte de la mamá de Maju Mantilla a sus 75 años

    Mario Hart quiebra su silencio en medio de revelación de delicada enfermedad de Korina Rivadeneira

    Magaly sale en defensa de Gustavo Salcedo durante el velorio de la madre de Maju Mantilla y se lanza contra Ethel Pozo

    Lo más vistos en Farándula

    Alejandra Baigorria rompe su silencio tras acusaciones contra su suegro Steve Palao: "Me he revelado"

    Mariana de la Vega NO CALLA MÁS y revela al fin lo que pasó con Gustavo Salcedo en el hotel Westin

    Hermano de Jesús Barco se pronuncia con fuertes mensajes tras fin de relación con Melissa Klug

    Carlos Galdós anuncia que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad

    María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;