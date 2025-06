La conductora de televisión reveló que uno de los mayores retos en su matrimonio ha sido la crianza de sus hijos. “La verdad que no. Los momentos más difíciles es relacionado a nuestros hijos, difíciles, no de pelea entre él y yo, sino de '¿Cómo hacemos? no, mejor esto. No, mejor lo otro'... Hemos llorado juntos” , confesó con total sinceridad.

"Federico, que es mi mejor amigo... me dice, él que ha tenido muchos hijos, me dice: 'no me ha tocado fácil'. No me importa, todos me dicen: 'los niños eligen con la familia a que van', me habrán elegido a mí como madre", enfatizó la periodista.