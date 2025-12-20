Gian Piero Díaz decidió aclarar el incómodo episodio que protagonizó el martes 16 de diciembre en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de que se difundieran imágenes donde se le ve discutiendo con el personal de seguridad por la inspección de su equipaje. El exconductor de Combate se volvió tendencia tras aparecer visiblemente alterado mientras revisaban sus maletas, en las que llevaba varios panetones.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró a Díaz cuestionando el procedimiento de control, lo que generó diversas interpretaciones sobre lo ocurrido. Ante ello, el actor explicó que los productos que transportaba formaban parte de los regalos que acostumbra llevar a sus familiares durante las fiestas de fin de año, motivo por el cual sus maletas iban cargadas.

Gian Piero Díaz aclara el incidente en el aeropuerto

A través de un video publicado en TikTok, Gian Piero Díaz contó que cada Navidad viaja a Estados Unidos para reencontrarse con su familia y que suele llevarles productos peruanos como detalle especial. Señaló que, aunque en el extranjero también se consigue panetón, prefiere llevar uno hecho en Perú por su sabor.

El conductor explicó que ese día salió tarde de sus compromisos laborales y llegó al aeropuerto con el tiempo justo, lo que aumentó su nivel de ansiedad durante el control de seguridad. “Estaba contra el reloj y lo único que pensaba era que iba a perder el vuelo. Eso me desesperó”, relató, aunque destacó que el personal fue comprensivo ante su situación.

Reacciones divididas en redes sociales

Tras su descargo, los usuarios reaccionaron de manera dividida. Mientras algunos defendieron su postura y empatizaron con el estrés del momento, otros cuestionaron su actitud y sugirieron que el incidente podría tratarse de una estrategia publicitaria encubierta relacionada con la marca de panetones que llevaba.