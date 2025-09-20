Gian Piero Díaz confiesa que padece dolorosa enfermedad crónica que heredaron sus hijos: “No la puedo combatir”

Desconsoladora revelación. Una vez más queda demostrado que la televisión no refleja siempre la dura realidad de sus figuras. Esta vez, el conductor Gian Piero Díaz sorprendió al confesar públicamente que desde hace años enfrenta dos enfermedades crónicas que afectan su calidad de vida. El presentador de Esto Es Guerra admitió, además, que una de ellas fue heredada por sus propios hijos, situación que lo mantiene profundamente preocupado.

Gian Piero Díaz revela sus males crónicos en vivo

Todo ocurrió durante su entrevista en el programa de streaming 'Ouke', donde la conversación no estaba enfocada en abordar ese aspecto de su vida personal. Sin embargo, el ‘amigo’ de Renzo Schuller decidió abrirse frente a cámaras y hablar sobre su enfermedad. Su revelación tomó por sorpresa a los conductores, quienes no imaginaban semejante confesión.

"Mira, yo tengo dos enfermedades crónicas: una es la migraña y otro es la psoriasis. Trato de manejarlo sin la necesidad de la pastilla, pero la migraña en algunos momentos no la puedo combatir con nada y tengo que 'pepearme'. Yo lo tengo (migraña) desde los seis años, mi esposa también lo tiene y mis hijos han heredado la migraña", contó Gian Piero Díaz tratando de no tomarlo como un momento tenso.

Asimismo, el conductor de 'Entrometidos' relató que probó con remedios caseros, pero no obtuvo resultados: "A mí, de chibolo para quitarme la migraña, en el colmo de intentar varias cosas alternativas, llegó una persona a mi casa y me dijo: la coronta del choclo la secas al sol, la dejas un tiempo, y cuando esté bien seca la prendes, la apagas y ese humo lo inhalas. Pero ese día me dio una migraña espantosa, ese día", señaló.

Gian Piero Díaz revela qué habló con Renzo en ‘EEG’

Tras seis años sin coincidir en televisión, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller volvieron a encontrarse en Esto es guerra, protagonizando un emotivo abrazo que conmovió al público. Sin embargo, lo que más despertó curiosidad fue el mensaje que Díaz le susurró al oído a su compañero. La incógnita llegó hasta Entrometidos, donde Gino Pesaressi y Flor Polo le consultaron qué fue lo que realmente le dijo en ese momento.

"Te voy a decir literal tal cual le dije. Y quiero que se entienda, por favor. Fue bien puntual. Hay un retorno, una comunicación, pero el tema fue así: '¿Tienes todavía ese par de calzoncillos que dejé en tu casa hace seis años o no?'", soltó Díaz con humor, dejando a sus colegas completamente desconcertados.