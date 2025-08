“No voy a negar que es difícil estar aquí parado cuando te sorprenden de cierta forma, yo tengo que ser totalmente honesto. Yo no me voy a prestar para explicar qué pasó, qué no pasó, nunca lo he hecho y no lo voy a explicar ahora. Estamos parados los dos y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: conducir un programa”, señaló, con firmeza.

Durante su intervención, el conductor dejó claro que no estaba al tanto del retorno de Gian Piero, con quien no mantiene comunicación desde hace tiempo. A pesar del ambiente tenso, descartó alejarse del reality juvenil.

"Definitivamente, no nos vemos hace bastante tiempo, no hemos tenido la oportunidad de conversar de nada y estar acá después de todo este tiempo, yo no sabía absolutamente nada... Para muchos: 'si no sabías Renzo, ¿por qué no te vas?' porque no, soy profesional", enfatizó.