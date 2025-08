Mario Irivarren volvió a encender la polémica durante una dinámica en vivo de ‘Esto es Guerra’ , al tener que elegir entre tres de sus ex. La presencia de Onelia Molina en el set aumentó la tensión del momento. Sin embargo, la respuesta del chico reality dejó a todos boquiabiertos. Su inesperada decisión dejó al descubierto el verdadero estado de su vínculo con la odontóloga.

Mario Irivarren se sometió al juego 'La Verdad en el Espejo' durante la última edición de 'Esto es Guerra'. El chico reality tuvo que elegir entre sus tres exparejas, Onelia Molina, quien se encontraba presente en el set de TV, Vania Bludau y Alondra García Miró. Lo que nadie imaginaba es que este no escogería a la odontóloga arequipeña para casarse.

"A ver, es que el problema con esta pregunta es que tiene trampa, porque yo beso a Onelia, a una de ellas la bloqueo, pero con la otra tampoco me caso , así que no tengo salida", dijo el chico reality descartando querer casarse con Onelia, quien solo atinó a mantener su rostro serio y mover la cabeza dejando entrever decepción al escucharlo.

“Los temas personales son complicados. Mi historia con Onelia tiene más matices de lo que ustedes pueden saber. Pero algo que puedo afirmar es que indiferentemente de lo que pase entre Onelia y yo, ella siempre será mi amor. Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca, siempre la voy a recordar como mi amor”, expresó con tono melancólico.

Sin esquivar el momento, Mario también aprovechó para pedir disculpas públicamente a la odontóloga. Cuando se le preguntó si tenía algo que decirle directamente, fue claro y directo. “No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón, yo sé que no fue mi intención. Pero finalmente son mis actos, la hice pasar momentos muy feos durante estos meses que no se merecía. Onelia es una persona noble, de buenos sentimientos y de gran corazón”, añadió.