Mario Irivarren y Onelia Molina han encendido rumores de reconciliación tras pasar unos días en Chile. A pesar de no confirmar si retomaron su relación, las imágenes de ambos en el aeropuerto de Santiago y sus publicaciones en redes sociales han alimentado las especulaciones. Su regreso juntos a Lima no ha pasado desapercibido y ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes no dejan de comentar sobre un posible regreso amoroso entre los exchicos reality.