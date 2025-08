Onelia Molina , exnovia de Mario Irivarren , sorprendió al público al abrirse por primera vez sobre un tema que había preferido mantener en reserva: los celos que sintió por la cercanía entre su expareja y Laura Spoya , ex Miss Perú y actual compañera del influencer en el pódcast ‘Good Time’.

Durante su aparición en el programa Al Límite, conducido por Mario Hart, Onelia habló con total franqueza sobre las emociones que la invadieron al ver las bromas y dinámicas entre Mario y Laura en los primeros episodios del espacio digital. Aunque actualmente la relación entre Irivarren, Spoya y Gerardo Pe parece sólida y armónica, para Onelia no siempre fue fácil lidiar con lo que observaba.

“Ellos siempre dejaron clara su situación, por más que al comienzo del podcast se intentó llevar por ahí ah. Yo les voy a ser sincera, al comienzo hubo un par de situaciones que me incomodaron porque definitivamente soy la pareja y que se pongan a bromear (no me gustó)”, expresó la modelo, reconociendo que vivió momentos incómodos por la cercanía en pantalla entre su entonces pareja y la exreina de belleza.