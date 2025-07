Más adelante, en una entrevista, Onelia reveló que recibió mensajes especiales de Mario, aunque prefirió no entrar en detalles. “Sí, me mandó mensajes lindos… pero no quiero hablar de eso. Prefiero cuidarme y proteger lo que me importa”, indicó, dejando entrever que la cercanía entre ambos continúa, aunque quieren mantenerlo alejado de los reflectores.