Hermano de Christian Cueva expone a Pamela Franco por regalo que no sería de ‘Aladino’

    La polémica vuelve a rodear a Pamela Franco, quien reapareció en redes sociales en medio del escándalo desatado por las declaraciones de Norka Ascue. Mientras el conflicto mediático crecía por las amenazas atribuidas a Christian Cueva, la cumbiambera decidió mostrarse indiferente a la controversia y presumir un regalo de una reconocida marca de lujo, aclarando que no se trató de un detalle del futbolista.

    La publicación no pasó desapercibida. Acompañada del tema Flowers de Miley Cyrus, canción asociada al amor propio y la autosuficiencia, Franco dejó entrever que el obsequio fue comprado por ella misma, lo que despertó especulaciones sobre una posible crisis en su relación con ‘Aladino’.

    El regalo de lujo que encendió rumores de distanciamiento

    Lejos de joyas, carteras o accesorios ostentosos, el artículo que mostró Pamela Franco resultó ser una libreta de la marca Gucci. Aunque se trata de un producto exclusivo, su elección generó sorpresa entre los seguidores, quienes esperaban un objeto más llamativo.

    La situación tomó un giro inesperado cuando Marcial Cueva, cuñado de la cantante, reaccionó públicamente con ironía al ver el supuesto “lujoso” regalo. Su comentario no tardó en viralizarse y fue interpretado como una burla directa hacia la artista.

    El comentario del cuñado de Cueva que la dejó mal parada

    Marcial Cueva utilizó sus redes para expresar su desconcierto ante el obsequio elegido por Pamela Franco, dejando un mensaje que muchos consideraron sarcástico y poco elegante.

    “Yo esperando ver billetera, correa, lentes de sol, qué se yo, mataste el suspenso Kristle”, escribió, acompañado de emojis de risa.

    La reacción generó una nueva ola de comentarios y críticas, ya que varios usuarios consideraron que el cuñado del futbolista minimizó el gesto de Franco. Ante ello, la cantante optó por no responder públicamente y restringió los comentarios en su historia, evitando que el debate continuara escalando.

    Mientras tanto, el silencio de Pamela Franco frente a las burlas y acusaciones mantiene abierta la interrogante sobre el estado real de su relación con Christian Cueva y el impacto que esta controversia tendría en su vida personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

