Pamela Franco compartió un video íntimo con Christian Cueva y a pesar de la intención romántica, los usuarios desataron burlas en redes sociales.

    Pamela Franco es blanco de burlas | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Pamela Franco volvió a colocarse en el centro de la polémica tras compartir un video íntimo junto a Christian Cueva. Aunque el clip buscaba mostrar un momento de cercanía y promoción musical, la reacción de los usuarios tomó un rumbo inesperado. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios y burlas que desviaron la atención del gesto romántico. Un detalle en particular fue suficiente para desatar la ola de reacciones.

    Usuarios se burlan de detalle de Pamela Franco

    Luego de varios días alejada del foco mediático, Pamela Franco volvió a captar la atención en plataformas digitales al difundir una escena privada al lado de Christian Cueva. La publicación llega después de la controversia generada por las imágenes que difundió Pamela López, donde el futbolista aparece en aparente estado de ebriedad durante una llamada con sus hijos en fechas navideñas.

    Lejos de pronunciarse sobre el tema, la cantante optó por mostrar un momento distinto junto a su pareja. En el clip compartido, se observa a ‘Aladino’ brindándole un masaje en los pies como gesto de relajación y cuidado personal. El registro no solo llamó la atención por la cercanía entre ambos, sino porque Franco aprovechó la ocasión para impulsar su nuevo proyecto musical junto al futbolista, titulado ‘El perro del hortelano’.

    Sin embargo, la atmósfera de romance se vio empañada por los cibernautas, quienes no pasaron por alto un detalle en el video y de inmediato lo reflejaron en burlas contra la cantante:

    "Ese dedito nada que ver", "Pensé que era la Xiomi Kanashiro con esos deditos", "¿Vieron los deditos de Pamela?", "Todos a mirar el dedo", se lee en los comentarios de los usuarios en TikTok quienes no pasaron desapercibido este detalle.

    Pamela Franco le hace reclamo a Christian Cueva

    Pamela Franco dejó entrever su incomodidad al comentar que el futbolista se muestra agotado en los últimos días, lo que la llevó a bromear, aunque de forma directa, con sentirse “desatendida”, provocando una reacción de sorpresa en su pareja.

    La situación no quedó allí. Poco después, Franco mostró cuál habría sido la alternativa para enfrentar el problema: Cueva apareció acostado en una camilla médica para recibir un chip hormonal que, según explicó ella, contribuiría a mejorar su desempeño en la intimidad. La publicación, difundida con total naturalidad, encendió el debate en redes sociales y generó diversas opiniones por la franqueza con la que ambos abordaron un tema personal.

