Mario Irivarren decidió alejarse del Perú tras el escándalo de infidelidad que lo involucró en Argentina, donde fue captado con otras mujeres en una despedida de soltero.

Mario Irivarren tomó la decisión de alejarse de todo en medio del escándalo de infidelidad que protagonizó en una despedida de soltero en Argentina. Tras las imágenes que expusieron su infidelidad a Onelia Molina, el chico reality pidió disculpas públicamente a la odontóloga arequipeña y decidió irse del país.

Mario Irivarren es captado viajando fuera del Perú

A través de la cuenta de ‘Instarándula’ se compartió un video de Mario Irivarren en el aeropuerto. “Samu, mira quién está huyendo ja ja ja. Estoy en el aeropuerto. Mario saliendo de viaje, es ahorita, el más fiel de los infieles”, escribió un seguidor de Samuel Suárez exponiendo al integrante de ‘Esto es Guerra’.

“Mario saliendo de viaje”, se lee en el video que más adelante compartió el popular ‘Samu’ mostrando al influencer quien esperaba pacientemente en una fila mientras se aislaba con auriculares escuchando música e intentando pasar desapercibido.

La decisión de Irivarren de dejar el país surge luego de que este decidiera aparecer ante las cámaras del podcast ‘La Manada’, pidiendo perdón a Onelia Molina por engañarla cuando viajó a Argentina con Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

Las disculpas de Mario Irivarren a Onelia Molina tras serle infiel

Luego de que se difundieran las imágenes del ampay en Argentina, donde fue captado besando a otra mujer durante una fiesta en un yate, Mario Irivarren decidió pronunciarse públicamente sobre la polémica que terminó con su relación con Onelia Molina. La ruptura fue confirmada por la propia modelo tras la emisión del reportaje en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales.

En ese contexto, el exchico reality apareció en la transmisión del streaming ‘La Manada’ para dar su versión de lo ocurrido y asumir responsabilidad por sus actos. Durante su intervención, Irivarren optó por dirigirse directamente a su expareja y ofrecerle disculpas por la situación que provocó la ruptura.

“Lo más importante es pedirle disculpas a Onelia. Sé que le fallé, la decepcioné, le pido perdón desde lo más profundo de mi corazón”, expresó.

El también influencer reconoció que sus palabras quizá no cambien lo sucedido, pero afirmó que considera necesario asumir las consecuencias de su comportamiento. En su mensaje, dejó claro que entiende la magnitud del daño causado y que es consciente de haber perdido a quien consideraba una persona muy importante en su vida.