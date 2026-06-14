¿Tu perro no para de rascarse? Conoce las 3 alergias más frecuentes en mascotas

El rascado constante, el lamido de patas y la inflamación de la piel son las principales razones de consulta veterinaria en el país.

Expertos explican la ruta de diagnóstico que deben seguir los dueños para identificar si el enemigo está en el ambiente o en el plato de comida.

Expertos explican la ruta de diagnóstico que deben seguir los dueños para identificar si el enemigo está en el ambiente o en el plato de comida.

Cada vez más perros en el Perú padecen alergias. Los cambios drásticos de clima en diversas regiones del país y el nuevo estilo de vida de las mascotas —que ahora pasan mucho más tiempo dentro de casas y departamentos— han creado el escenario perfecto para el aumento de las alergias caninas. Factores ambientales que antes eran estacionales ahora conviven con nuestros perros los 365 días del año, lo que desafía a los dueños a encontrar el origen exacto del problema.

“El rascado constante y los problemas en la piel son alertas que ningún dueño debe ignorar. Identificar si el origen es un parásito, un factor ambiental o un ingrediente en su plato es el primer paso para devolverles el bienestar”, señala Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin.

Los tres grandes sospechosos de las alergias

Averiguar cuál es el problema no es tarea fácil. Aquí tienes una lista de las causas más comunes de alergia en los perros y los primeros pasos a seguir para ayudarlo con la picazón.

1. Parásitos externos

Es el enemigo más común y la primera sospecha en el diagnóstico. Las pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna provocan una irritación cutánea inmediata. Sin embargo, muchos perros en el Perú desarrollan una alergia a la saliva de la pulga, lo que significa que una sola picadura puede desencadenar una picazón extrema, pequeñas pústulas o ronchas en el vientre. Esta alergia se llama dermatitis alérgica por picadura de pulga.

¿Qué hacer?

- Aplica productos veterinarios contra pulgas (pipetas, pastillas o collares). Al evitar que las pulgas piquen, impides que su saliva desencadene la alergia.

- Aspira constantemente la casa y lava con agua caliente las camas y mantas de tu mascota para eliminar los huevos.

- Repite los tratamientos antiparasitarios durante todo el año, ya que el clima del Perú permite que estos parásitos sobrevivan en cualquier estación.

2. Alergias ambientales

Algunos perros tienen una predisposición genética a reaccionar de forma excesiva ante elementos normales del entorno, como el polen, el césped o los ácaros del polvo. A esto se le conoce como dermatitis atópica canina. Esta condición crónica afecta a gran parte de la población canina y, en el Perú, se observa con alta frecuencia en razas muy queridas como el bulldog francés, el labrador retriever y el pastor alemán. Los síntomas típicos incluyen inflamación y picazón en el rostro, las orejas y entre los dedos de las patas delanteras.

Al ser una enfermedad genética, el objetivo no es "curarla" para siempre, sino evitar las crisis de picazón.

¿Qué hacer?

- Acude al veterinario. Puede que sean necesarios medicamentos específicos que frenen la picazón y la inflamación (como antiinflamatorios, inmunomoduladores o champús medicados).

- Sigue las recomendaciones de tu veterinario. Probablemente se recomienden baños con agua tibia y productos hidratantes para eliminar el polen o el césped atrapado en su pelo. También es una buena medida limpiar muy bien sus patas y cara después de los paseos.

- Evita pasearlo en las horas de mayor concentración de polen (mañana y tarde) o en zonas con césped recién cortado. En casa, mantén una ventilación adecuada y limpia el polvo con frecuencia.

3. Alergias o reacciones adversas al alimento

Son menos frecuentes y ocurren cuando el sistema inmunológico del perro confunde las proteínas normales de la comida con una amenaza, lo que desata una respuesta inflamatoria cutánea y digestiva (picazón, vómitos o diarrea).

Las reacciones adversas al alimento, entre ellas las alergias alimentarias, están asociadas a respuestas digestivas o cutáneas no deseadas por el consumo de un ingrediente en la comida de los perros. Normalmente, el problema se gatilla porque la proteína tiene un tamaño molecular grande. Aquellas proteínas de mayor tamaño suelen provenir de fuentes animales, como vacuno, lácteos, pollo, pescado y huevos. Aunque son menos frecuentes, las proteínas de origen vegetal también podrían generar reacciones en perros alérgicos.

“A diferencia de las personas, la respuesta clínica en la alergia alimentaria en perros no es inmediata, ni supone una amenaza para la vida, sino que tiene como síntoma principal picazón o prurito que debe diferenciarse de otras enfermedades de la piel antes de iniciar un tratamiento específico. La única manera aceptada para diagnosticar esta enfermedad es realizar una dieta de eliminación, que demora aproximadamente 8 semanas, Royal Canin posee en su portafolio el alimento Anallergenic, que se utiliza para ese propósito”, explica Figueroa.

¿Qué hacer?

- El veterinario recomendará realizar una dieta de eliminación durante un mínimo de 8 semanas, en la que se deberá cambiar a un alimento específico. En este tiempo, los síntomas deberían desaparecer o disminuir.

- Vuelve a darle su alimento de siempre.

- Si los síntomas regresan con la comida anterior y luego vuelven a desaparecer con el alimento específico, se confirma la alergia alimentaria.

- Sigue las recomendaciones del veterinario para mantener una alimentación hipoalergénica balanceada.