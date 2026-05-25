Cuidado con las estafas al comprar paquetes turísticos: claves para viajar seguro y aprovechar verdaderas ofertas

Especialistas recomiendan tomar precauciones a la hora de comprar paquetes de viaje para evitar estafas y posteriores lamentos.

Especialistas recomiendan revisar ciertos aspectos antes de comprar promociones de viaje y recuerdan la importancia de hacerlo mediante canales formales y asesoría especializada.

Con el incremento de promociones y ofertas de viajes en internet y redes sociales, también han aumentado los casos de estafas vinculadas a paquetes turísticos falsos, depósitos inseguros y agencias inexistentes.

Frente a ello, especialistas del sector recomiendan tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes y asegurar una experiencia de viaje segura.

Uno. Comparar promociones ayuda a encontrar mejores oportunidades

Actualmente existen ofertas muy competitivas en el mercado, especialmente durante campañas y ferias de turismo. Por eso, los expertos recomiendan comparar qué incluye cada paquete y revisar detalles como equipaje, hospedaje, traslados o asistencia al viajero para aprovechar realmente una buena promoción.

2. Comprar en agencias reconocidas brinda mayor respaldo

Adquirir viajes mediante empresas formales y con trayectoria permite acceder a mayor seguridad, asesoría personalizada y soporte frente a cualquier inconveniente antes o durante el viaje.

3. Revisar siempre qué incluye el paquete

Los especialistas recomiendan leer las condiciones del viaje y consultar todos los detalles antes de comprar, especialmente en vuelos, hospedajes y servicios incluidos.

4. Desconfiar de depósitos personales o ventas sin respaldo

Uno de los errores más frecuentes es realizar pagos a cuentas personales o mediante enlaces no verificados. Lo recomendable es utilizar canales oficiales y solicitar comprobantes.

5. Las ferias de turismo pueden ayudar a comparar opciones en un solo lugar

Eventos especializados permiten acceder a distintas alternativas de viaje, promociones y asesoría personalizada de manera más segura.

En ese contexto, del 28 al 31 de mayo se realizará el Travel Outlet 2026 en el Club Social de Miraflores, donde participarán operadores turísticos, cadenas hoteleras y representantes del rubro con promociones nacionales e internacionales.