Corte de agua y luz del 25 al 27 de mayo: revisa los distritos afectados y horarios

Corte de agua y luz del 25 al 27 de mayo: revisa los distritos afectados y horariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Diversos distritos de Lima experimentarán interrupciones programadas en los servicios de agua y energía eléctrica durante esta semana, de acuerdo con los comunicados emitidos por Sedapal y Pluz Energía, anteriormente conocida como Edelnor. En esta nota podrás conocer qué zonas serán afectadas y los horarios estimados para el restablecimiento de ambos servicios básicos.
En el caso del servicio de agua potable, Sedapal indicó que las suspensiones temporales se deben a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, acciones destinadas a optimizar la calidad del suministro. Por ello, la entidad exhortó a los vecinos a tomar previsiones y planificar con anticipación el uso del agua durante los próximos días.
Corte de agua (Sedapal)
Lunes 25 de mayo
Distrito de San Juan de Lurigancho
- Motivo: Fuga en toma de conexión
- Áreas afectadas: A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande (afecta al sector 411)
- Sectores: 411
- Horario: 7.28 a. m. - 1.00 p. m.
Distrito de Puente Piedra
Motivo: Mantenimiento de cámara de reductoras de presión
- Áreas afectadas: Urb. Santa Bárbara, A.H. Tambo Alta Sequía Alta, Residencial ASVR, Asoc. Vivienda Ciudad Imperial, Asoc. Vivienda Villa San Remo
- Sectores: 384
- Horario: 6.55 a. m. - 12.00 m.
Distrito de Santa Anita
- Motivo: reparación en la toma
- Áreas afectadas: Urb. Los Chancas de Andahuaylas 2da etapa
- Sectores: 172
- Horario: 6.17 a. m. - 3.00 p. m.
Martes 26 de mayo
- Distrito de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines, Asoc. Residencial Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. m. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Laas Pampas, Asoc. Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, Asoc. Fundo Nievería, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier.
- Sectores: 135
- Horario: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
Distrito de Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Nueva Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 1era y 2da etapa
- Sectores: 393
- Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
- Áreas afectadas: A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asoc. Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, A.H. Belén, Asoc. Pequeños y Pecuarios Industriales Las Magnolias del Arenal, A.H. Proyecto Integral El Arenal sector Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Jerusalén, Asoc. Los Jardines de Zapallal, A.H. Nueva Israel, Asoc. Las Magnolias del Arenal, A.H. Los Lirios, A.H. Señor de Muruhuay 1ra etapa, Asoc. sector Las Arenitas Mi Casa Pequeña.
- Sectores: 393
- Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Distrito de Lince
- Motivo: Empalme de tubería
- Áreas afectadas: Cercado (cuadrante: av. Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo, jirón Risso)
- Sectores: 27
- Horario: 12.00 m. - 5.00 p. m.
Distrito de Chorrillos
- Motivo: Empalme de tubería
- Áreas afectadas: Urb. La Campiña 4ta zona, Urb. La Campiña (cuadrante: av. El Sol, av. Guardia Civil, av. Guardia Peruana)
- Sector: 90
- Horario: 12.00 m. - 11.00 p. m.
Distrito de San Antonio de Huarochirí
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, Agrup. Señor de Huanca - ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla - ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla - ECNC.
- Sectores: 133
- Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
- Miércoles 27 de mayo
Distrito de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Asoc. Nueva Vida Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Pro Viv. La Nueva Aurora de Saracoto - ECNC, Asoc. propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla, Urb. Los Olmos Cajamarquilla parcelas 11 y 12 zona M, Urb. Los Olmos Cajamarquila - ECNC, Asoc. de Prop. Los Jardines de La Florida, Asoc. de Prop. Primavera de Israel, Asoc. de Usufructuarios Julio C. Tello - ECNC, Asoc. Flores del Ayllu de Cajamarquilla, Asoc. Florida de Cajamarquilla, Asoc. Huertá Granja El Ayllu - ECNC, Asoc. Huerta Granja El Ayllu parcela O-8 ECNC, Asoc. La Victoria de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Las Magnolias, Urb. Portales de Cajamarquilla Parcela 3 zona M E Ayllu, Urb. Progresiva Las Magnolias - ECNC, Urb. San Andrés Cajamarquilla zona N subparcela 3A.
- Sector: 130
- Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Distrito de Villa María del Triunfo
- Motivo: Trabajos de empalme provisional para construcción de cámaras
- Áreas afectadas: P.J. Inca Pachacútec Sector Mariano Melgar, P.J. Inca Pachacútec Sector Micaela Bastidas, Urb. Villa Jardín, Urb. Jardín 2da y 3ra zona, A.H. Inca Pachacútec, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. 28 de Julio - Sector Micaela Bastidas, Urb. Villa Jardín 2da Zona - Ampliación Comité 16, A.H. Andrés Avelino Cáceres, P.J. Tablada de Lurín, A.H. 1 de Octubre. (Cuadrante: av. Prolongación Villa María, av. Pachacútec, av. Unión, av. Andrés Avelino Cáceres, jirón 4 de Diciembre)
- Sector: 305 y 311
- Horario: 8.00 a. m. - 4.00 p. m.
Corte de luz (Pluz Perú)
Por su parte, Pluz Perú comunicó mediante su plataforma oficial que durante el viernes y sábado se realizarán cortes de luz programados en varias zonas y en diferentes franjas horarias. Frente a ello, la compañía pidió a la población revisar los horarios anunciados y tomar las precauciones necesarias hasta el restablecimiento del suministro.
LUNES 25-05-2026
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30
P.J. EL ARENAL DE CANTO GRANDE SECTOR LA LOMA MZ B, C, C1, D, E, F, F2, G, G3, K.
COMAS 10:00 – 17:00
URB. LA ALBORADA MZ A1, B1, AV. SAN CARLOS CDRA 5, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 29, 98, 100, JR. LAS AZUCENAS MZ W, CALLE 27 MZ V, CALLE 29 MZ B, Y, Z, CALLE 30 MZ U, V, CALLE LAS BEGONIAS CDRA 1, CALLE LAS FLORES CDRA 3.
LIMA CERCADO 13:30 – 16:00
P.J. 1ERO DE SETIEMBRE MZ A, B, D, E, F, G, AV. LAS HERRAMIENTAS CDRAS 18, 19, AV. MATERIALES CDRAS 18, 19.
LOS OLIVOS 09:00 – 17:00
A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZ M, M1, M2, N, N1, N2, R, R1, R3, RR, RR1, S.
MARTES 26-05-2026
SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30
ASOC. LOS CEDROS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LAS TERRAZAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. LAS FLORES DE OQUENDO MZS. B, C, D, PRO. VIV. LAS MERCEDES MZS. A, D, PRO. VIV. HORIZONTE AZUL II MZ. C.
CARABAYLLO 09:00 – 18:30
URB. SAN PEDRO MZ A2, A3, A4, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, C1, C2, C3, C7, CALLE BARCELONA MZ B6, CALLE FLORENCIA MZ B7, CALLE MÓNACO MZ B3, B9, CALLE LPRAGA MZ A2, A3, A4, B2, B3, B4, CALLE SEVILLA MZ B5.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00
A.H. BAYÓVAR MZS. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 59A, 61, 61A, 61B, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 69, A1, B1, O2, O3, O4, Q, AGRUP. FAM. LA TERRAZA MZS. A, B, GRUPO VEC. LOURDES CAMONES MUÑOZ MZ. F.
COMAS 09:00 – 18:00
P.J. LA LIBERTAD AV. 21 DE SETIEMBRE CDRAS 10, 11, JR. 28 DE JULIO CDRA 15, JR. 4 DE OCTUBRE CDRA 1, JR. 8 DE NOVIEMBRE CDRAS 1, 2, 3, JR. MIRAFLORES CDRAS 1, 2, 3, AV. TÚPAC AMARU CDRAS 15, 16, 17, 52, 53, CALLE LOS PINOS CDRA 10, JR. LIMA CDRAS 10, 11, JR. SANTA ROSA CDRAS 9, 10, 11, JR. UNIÓN CDRAS 10, 11, P.J. PAMPA DE COMAS MZ H, I, J, K, M, N.
SAN MIGUEL 14:00 – 16:00
URB. MIRAMAR AV. COSTANERA CDRAS 15, 16, AV. LA LIBERTAD CDRAS 14, 15, CALLE GAMARRA CDRA 2, AV. LA PAZ CDRAS 13, 14, 15, 16, AV. RAFAEL ESCARDÓ CDRA 1, CALLE 15 CDRAS 1, 2, JR. GAMARRA CDRAS 1, 2, MZ E, CALLE JOSÉ BERNARDO ALCEDO CDRAS 2, 14.
PUENTE PIEDRA 08:30 – 16:30
CALLE S/N MZ. A LOTE 5
MIÉRCOLES 27-05-2026
INDEPENDENCIA 08:00 – 19:30
URB. TÚPAC AMARU JR. ARHUA CDRAS 1, 2, 3, AV. CÓNDORCANQUI CDRA 11, AV. HUAYTAPAMPA CDRAS 4, 5, 6, CALLE 33 CDRA 1, CALLE 24 CDRA 1, CALLE 34 CDRA 1, CALLE 26 CDRA 1, CALLE 28 CDRA 1, CALLE 29 CDRA 1, CALLE 30 DE MARZO CDRA 1, CALLE 31 DE MAYO MZ D, CALLE 32 CDRA 1, CALLE 33 CDRA 1, CALLE BUENA FE MZ F, CALLE CAJABAMBA CDRA 3, A.H. EL PARAÍSO DE BELÉN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M11, N, O, P, Q, S11, W10, Z10, A.H. CORAZÓN DE JESÚS MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I11, K11, L11, M11, O11, P15, Q11, R15, V10, W10, X10, A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D.
RÍMAC 08:00 – 18:00
A.H. VILLA MARÍA DEL RÍMAC MZS. A, B, C, D, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 0, 1, JR. ALMAGRO EL JOVEN CDRAS. 0, 1, 2, AV. SAN CRISTÓBAL CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, A.H. VILLA SAN CRISTÓBAL MZS. A, B, B2, D, E, JR. AYUNTAMIENTO CDRAS. 1, 2, JR. BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, JR. CABILDANTES CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, CALLE CORREGIDORES CDRAS. 1, 2, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 1, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA. 2, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 1, 2, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, JR. AYUNTAMIENTO CDRA. 2, JR. LOS TAMBOS CDRA. 2, JR. RIOBAMBA CDRA. 5, JR. STA. EDUVIGES CDRA. 3, JR. LOS ALGUACILES CDRAS. 0, 1, 2, ASOC. POB. AMPL. VILLA FÁTIMA MZS. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 31, 47A, PSJE. LOLO FERNÁNDEZ CDRAS. 0, 1, PSJE. LOS SERENOS CDRAS. 0, 2, PSJE. LOS TAMBOS CDRA. 2, PSJE. MACHU PICCHU CDRA. S/N, PSJE. PERÚ CDRA. 0, PSJE. RICARDO PALMA CDRA. 1, PSJE. MIRAMAR CDRA. 1, PSJE. STA. ROSA CDRA. S/N.
PUENTE PIEDRA 08:30 – 16:30
CA S/N PARCELA 62 UNIDAD CATASTRAL 11496 LOTE 02 FUNDO EX COOP. GALLINAZO
SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00
ASOC. VIV. EL REMANSO DE NARANJAL MZ A, B, C, ASOC. ÁLAMO DE NARANJAL ETP 1 MZ A, B, PROVIV LA CAPULLANA MZ A, B, B3, C, D, URB. ALEJANDRA MZ A, B, ASOC. EL ÁLAMO II MZ A, B, C, D, E, PROVIV RESIDENCIAL NARANJAL MZ A, B, URB. CALIFORNIA MZ A, B, C, PROVIV LAS VIÑAS DE NARANJAL 5TA ETAPA MZ A, B, B5, C, D, E, E5, PROVIV NUEVA ESPERANZA MZ A, B, C, ASOC. VILLA MERLIN MZ A, B, PROG. VISTA HERMOSA DE CHUIQUITANTA 2 ETAPA MZ A, B, C, PROVIV PAULINA DE NARANJAL MZ A LT 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, ASOC. PRO VIV. VILLA MERLIN EX FUNDO CHUIQUITANTA MZ A LT 4, URB. LOS CASTAÑOS MZ A, B, URB. REAL MADRID II MZ A, B, C, ASOC. VIV. LOS ÁLAMOS DEL NORTE MZ A, B.
PUEDES VER: Transportistas anuncian PARO NACIONAL por alza del combustible: esta sería la fecha de la protesta
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30
A.H. CASUARINAS DE NUEVA VIDA AMP II ETAPA MZ 18, 19, 20, 21, A.H. PROYECTO INT. NUEVO MILENIO SECTOR LOS JARDINES MZ A, B, C, D, E, A.H. AMP JUAN PABLO II MZ A2, M1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X, X1, A.H. NUEVA VIDA MZ I, J, K, L, M, N.
ANCÓN 08:30 – 17:30
CALLE S/N CDRAS. 2, 5, 6, CALLE JORGE CHÁVEZ CDRA. 1, AV. 2 DE MAYO CDRA. 6, CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 2, EDIFICIO VISTA MAR.
PUEBLO LIBRE 08:30 – 18:30
AV. 28 DE JULIO CDRA 11, AV. MARIANO CORNEJO CDRAS. 11, 12, PARQUE FLORIDA CDRA. 1, AV. SAN MARTÍN CDRAS. 1, 2, 3, CALLE J. J. PASOS CDRA. 7, PLAZA DE LA BANDERA CDRAS. 1, 2, CALLE VÍCTOR PANTOJA CDRAS. 2, 3, CALLE ZARAGOZA CDRA. 1, CALLE GRANDA CDRA. 1, JR. TRIANA CDRA. 2, PARQUE DORREGARAY 19, PASAJE GRAU CDRA. 1.