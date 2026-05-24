Carolina Braedt dio el “sí” en íntima celebración junto a Javier Millership: "Fue hermoso"

Carolina Braedt se casó por civil con Javier Millership y compartió en Instagram detalles de su vestido, zapatos bordados y celebración íntima.

Carolina Braedt vive una nueva etapa en su historia de amor. La influencer peruana contrajo matrimonio civil con el empresario Javier Millership y compartió con sus seguidores algunos momentos de la íntima celebración a través de su cuenta de Instagram.

La también empresaria dejó ver parte de la sesión de fotos oficial junto a su esposo, además de varios detalles que marcaron su look de novia. Entre ellos destacaron su vestido de tres piezas, unos zapatos bordados con la misma tela de su atuendo y una torta elegante que también llevaba elementos inspirados en el diseño nupcial.

Emocionada por este importante día, Carolina publicó un primer adelanto de su boda y prometió mostrar más contenido a sus seguidoras. 'Dije que sí. ¿Están listas para el recap del día más hermoso del mundo?', arrancó escribiendo la influencer.

Carolina Braedt compartió con sus seguidores todos los preparativos de su boda.

En sus historias también compartió videos del proceso previo a la ceremonia, donde aparece junto a su equipo de maquillaje y estilismo. La creadora de contenido cuidó cada detalle de su imagen y apostó por un estilo sofisticado, romántico y muy personal.

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron sus zapatos personalizados. Carolina explicó que fueron confeccionados con detalles de la misma tela de su vestido. 'Mis zapatos bordados con la tela de mi vestido. Los amo… estuve comodísima toda la noche'.

Carolina Braedt y Javier Millership se dieron el "sí".

La influencer aseguró que todavía tiene mucho material por publicar sobre su matrimonio civil y pidió paciencia a sus seguidores, quienes celebraron con ella este nuevo capítulo. 'Tengo demasiado que subirles bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo', añadió.

Javier Millership, su tercer compromiso

Carolina Braedt y Javier Millership se comprometieron en septiembre de 2025 durante un viaje al Reino Unido. En aquel momento, la influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar su anillo de compromiso y confirmar que estaba lista para dar un nuevo paso en su vida sentimental.

La pedida llegó después del fin de su relación con el francés Anders Partouche. Antes de ese vínculo, Carolina estuvo casada con Bruno Vega, con quien protagonizó una relación bastante conocida en redes sociales.

Carolina Braedt y Javier Millership se comprometieron el año pasado.

Cuando anunció su compromiso con Javier, la influencer compartió una fotografía junto a él y escribió una palabra que resumía la emoción del momento: 'Forever (por siempre)', acompañada de un corazón blanco y la etiqueta de su pareja.