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Mundial 2026 pone la lupa sobre los influencers extranjeros: monetizar con videos será considerado trabajo

Estados Unidos lanzó una advertencia a influencers y creadores de contenido que viajarán al Mundial 2026 y recordó que monetizar contenido podría generar problemas migratorios.

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    Mundial 2026 pone la lupa sobre los influencers extranjeros: monetizar con videos será considerado trabajo
    Creadores de contenidos bajo la mira.
    Mundial 2026 pone la lupa sobre los influencers extranjeros: monetizar con videos será considerado trabajo

    El Mundial 2026 ya empezó. Las autoridades de Estados Unidos emitieron una advertencia que ha puesto en alerta a miles de influencers, youtubers y creadores de contenido que planean viajar al torneo para compartir su experiencia en redes sociales. El mensaje es claro: grabar material con fines lucrativos podría ser considerado una actividad laboral y generar problemas migratorios si no se cuenta con la autorización correspondiente.

    La medida cobra relevancia debido a la enorme cantidad de visitantes que se espera durante la Copa del Mundo, especialmente porque la mayor parte de los encuentros se disputará en territorio estadounidense.

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    Estados Unidos advierte a influencers que viajarán al Mundial 2026

    Con la llegada de cientos de miles de aficionados al torneo, las autoridades migratorias recordaron que ingresar al país con una visa de turista no habilita automáticamente a realizar actividades que generen ingresos.

    Según una declaración conjunta difundida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, 'tener como único propósito de la visita la creación de contenido (como influencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente'.

    Asimismo, las entidades señalaron que 'las personas que ingresan a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión'.

    La advertencia alcanza tanto a creadores con millones de seguidores como a usuarios con audiencias más pequeñas que moneticen videos, colaboraciones o publicaciones durante su permanencia en el país.

    Le hacen la guerra a los influencers en el Mundial 2026.
    Le hacen la guerra a los influencers en el Mundial 2026.

    ¿Qué sanciones podrían enfrentar quienes incumplan las normas?

    Las autoridades estadounidenses recordaron que desarrollar actividades consideradas laborales con una visa de turista podría traer consecuencias severas. Entre ellas figuran la cancelación del visado, procesos de deportación e, incluso, restricciones para ingresar nuevamente a Estados Unidos en el futuro.

    Ante este panorama, algunos creadores podrían optar por solicitar permisos migratorios específicos, como la visa O-1, destinada a personas con reconocimiento destacado en áreas como el deporte, las artes, los negocios o la comunicación. Sin embargo, este tipo de autorización exige cumplir requisitos estrictos y demostrar una trayectoria profesional relevante.

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    FIFA también impone restricciones sobre el contenido del Mundial

    Además de las normas migratorias, quienes asistan a los estadios deberán respetar las reglas de uso de imágenes establecidas por la FIFA. Los aficionados podrán registrar momentos del ambiente, celebraciones y experiencias personales, pero no tendrán permitido retransmitir partidos en directo ni difundir secuencias completas de juego.

    Tampoco estará autorizado compartir goles, jugadas completas o utilizar material oficial con fines comerciales sin contar con los permisos correspondientes. Estas restricciones buscan proteger los derechos audiovisuales adquiridos por las cadenas y plataformas autorizadas para transmitir el campeonato.

    Con millones de espectadores siguiendo el Mundial 2026 a través de internet, las autoridades y los organizadores buscan reforzar el control sobre el contenido generado durante el evento, especialmente aquel que pueda generar ingresos económicos o vulnerar acuerdos comerciales vigentes.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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