El próximo 7 de junio del 2026, los peruanos seleccionarán a su nuevo líder entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez , con resultados en tiempo real proporcionados por la ONPE .

Resultados ONPE 2026 EN VIVO: consulta aquí el enlace oficial para seguir el conteo de votos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Resultados ONPE 2026 EN VIVO: consulta aquí el enlace oficial para seguir el conteo de votos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El próximo 7 de junio del 2026, Perú decide a su próximo presidente en la jornada de segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Una vez que cierren las mesas y se difundan los sondeos de Ipsos y Datum, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activará el enlace oficial para el conteo de votos: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen.

El organismo comenzará a operar desde las 6.00 p. m. el domingo 7 de junio, con actualizaciones constantes desde los centros de cómputo encargados de procesar los documentos electorales de todas las mesas de votación en el país y de los peruanos en el extranjero.

ONPE resultados segunda vuelta 2026: Consulta AQUÍ el avance oficial del conteo de votos.

ONPE resultados segunda vuelta 2026: Verifica aquí el progreso oficial del conteo de votos

Por medio de la plataforma de la ONPE, los votantes pueden acceder a los resultados oficiales del enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, incluido el porcentaje de actas computadas, el análisis por circunscripción y el estado de cada acta, tanto en proceso y observadas como ya contabilizadas, además del recuento en formato digital.

Resultados ONPE al 98%

Resultados ONPE al 92%