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Resultados ONPE 2026 EN VIVO: consulta aquí el enlace oficial para seguir el conteo de votos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El próximo 7 de junio del 2026, los peruanos seleccionarán a su nuevo líder entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con resultados en tiempo real proporcionados por la ONPE.

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    Resultados ONPE 2026 EN VIVO: consulta aquí el enlace oficial para seguir el conteo de votos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

    El próximo 7 de junio del 2026, Perú decide a su próximo presidente en la jornada de segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Una vez que cierren las mesas y se difundan los sondeos de Ipsos y Datum, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activará el enlace oficial para el conteo de votos: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen.

    El organismo comenzará a operar desde las 6.00 p. m. el domingo 7 de junio, con actualizaciones constantes desde los centros de cómputo encargados de procesar los documentos electorales de todas las mesas de votación en el país y de los peruanos en el extranjero.

    ONPE resultados segunda vuelta 2026: Consulta AQUÍ el avance oficial del conteo de votos.
    ONPE resultados segunda vuelta 2026: Consulta AQUÍ el avance oficial del conteo de votos.

    ONPE resultados segunda vuelta 2026: Verifica aquí el progreso oficial del conteo de votos

    Por medio de la plataforma de la ONPE, los votantes pueden acceder a los resultados oficiales del enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, incluido el porcentaje de actas computadas, el análisis por circunscripción y el estado de cada acta, tanto en proceso y observadas como ya contabilizadas, además del recuento en formato digital.

    Resultados ONPE al 98%

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    Resultados ONPE al 92%

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    La entidad electoral también indicó que el recuento de votos se realizará sin el Sistema Digital de Apoyo al Escrutinio (STAE), al optar por el método tradicional basado en actas de papel. Es importante mencionar que el conteo puede prolongarse por días, más aún si hay un número significativo de actas observadas que deberá revisar el Jurado Electoral Especial (JEE).

    SOBRE EL AUTOR:
    Resultados ONPE 2026 EN VIVO: consulta aquí el enlace oficial para seguir el conteo de votos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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