¡MOMENTOS DE TERROR! Natalia Segura cuenta cómo enfrentó el fuerte terremoto en Colombia mientras solo pensaba en su hijo: "Solo pensaba en mi hijo"

Natalia Segura reveló el angustiante momento que vivió durante el terremoto en Colombia y contó el pedido que hizo a Ignacio Baladán para proteger a su hijo.

Natalia Segura, más conocida como 'La Segura', relató el difícil momento que atravesó junto a su familia durante el terremoto de magnitud siete,4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. La esposa de Ignacio Baladán reveló que el movimiento la sorprendió cuando recién comenzaba su día.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer relató que se encontraba en el baño cepillándose los dientes mientras Ignacio permanecía junto a su pequeño hijo Lucca. Fue entonces cuando observó que algunos objetos comenzaron a moverse violentamente.

“Yo de hecho me acababa de parar. Nacho ya estaba con el ‘gordi’ porque se acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando empiezo a ver que la cosa de vidrio del baño se empieza a mover”, contó.

La intensidad del movimiento provocó que Natalia entrara en alerta, especialmente porque nunca había vivido una experiencia similar.

Natalia Segura revela el pedido que hizo a Ignacio Baladán por su hijo

En medio del terremoto, la principal preocupación de la creadora de contenido fue Lucca. Natalia recordó que tiempo atrás había conversado con Ignacio Baladán sobre cómo deberían actuar si enfrentaban una emergencia de gran magnitud.

Su indicación había sido clara: si algo ocurría, él debía poner a salvo primero al pequeño sin detenerse a esperarla.

“Yo una vez le dije a él: Amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño, o sea no me esperen a mí”, relató.

El episodio fue aún más angustiante debido a las dificultades que Natalia experimentó para desplazarse durante el movimiento. “Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar”, precisó.

Según contó, ante situaciones de miedo o estrés intenso, su sistema nervioso puede afectar temporalmente su movilidad y generarle movimientos involuntarios.

'La Segura' confirma cómo se encuentra su familia

Después de vivir aquellos minutos de incertidumbre, Natalia Segura llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ella, Ignacio Baladán, su hijo y el resto de su familia se encontraban a salvo.

Sin embargo, la influencer se mostró conmovida por las noticias sobre las personas afectadas en distintas zonas de Colombia y puso sus plataformas digitales a disposición para colaborar.

“Estoy viendo noticias y hay muchas personas afectadas. Si puedo ayudar en algo con mis redes sociales, díganme porfa”, escribió.