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¡MOMENTOS DE TERROR! Natalia Segura cuenta cómo enfrentó el fuerte terremoto en Colombia mientras solo pensaba en su hijo: "Solo pensaba en mi hijo"

Natalia Segura reveló el angustiante momento que vivió durante el terremoto en Colombiay contó el pedido que hizo a Ignacio Baladán para proteger a su hijo.

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    ¡MOMENTOS DE TERROR! Natalia Segura cuenta cómo enfrentó el fuerte terremoto en Colombia mientras solo pensaba en su hijo: "Solo pensaba en mi hijo"
    La influencer 'La Segura' recordó los sensibles instantes.
    ¡MOMENTOS DE TERROR! Natalia Segura cuenta cómo enfrentó el fuerte terremoto en Colombia mientras solo pensaba en su hijo: "Solo pensaba en mi hijo"

    Natalia Segura, más conocida como 'La Segura', relató el difícil momento que atravesó junto a su familia durante el terremoto de magnitud siete,4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. La esposa de Ignacio Baladán reveló que el movimiento la sorprendió cuando recién comenzaba su día.

    Mediante sus historias de Instagram, la influencer relató que se encontraba en el baño cepillándose los dientes mientras Ignacio permanecía junto a su pequeño hijo Lucca. Fue entonces cuando observó que algunos objetos comenzaron a moverse violentamente.

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    “Yo de hecho me acababa de parar. Nacho ya estaba con el ‘gordi’ porque se acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando empiezo a ver que la cosa de vidrio del baño se empieza a mover”, contó.

    La intensidad del movimiento provocó que Natalia entrara en alerta, especialmente porque nunca había vivido una experiencia similar.

    Natalia Segura revela el pedido que hizo a Ignacio Baladán por su hijo

    En medio del terremoto, la principal preocupación de la creadora de contenido fue Lucca. Natalia recordó que tiempo atrás había conversado con Ignacio Baladán sobre cómo deberían actuar si enfrentaban una emergencia de gran magnitud.

    Su indicación había sido clara: si algo ocurría, él debía poner a salvo primero al pequeño sin detenerse a esperarla.

    “Yo una vez le dije a él: Amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño, o sea no me esperen a mí”, relató.

    El episodio fue aún más angustiante debido a las dificultades que Natalia experimentó para desplazarse durante el movimiento. “Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar”, precisó.

    Según contó, ante situaciones de miedo o estrés intenso, su sistema nervioso puede afectar temporalmente su movilidad y generarle movimientos involuntarios.

    'La Segura' confirma cómo se encuentra su familia

    Después de vivir aquellos minutos de incertidumbre, Natalia Segura llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ella, Ignacio Baladán, su hijo y el resto de su familia se encontraban a salvo.

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    PUEDES VER: Natalia Segura e Ignacio Baladán enfrentaron el terremoto con su bebé y revelan qué ocurrió: “El vidrio se…”

    Sin embargo, la influencer se mostró conmovida por las noticias sobre las personas afectadas en distintas zonas de Colombia y puso sus plataformas digitales a disposición para colaborar.

    “Estoy viendo noticias y hay muchas personas afectadas. Si puedo ayudar en algo con mis redes sociales, díganme porfa”, escribió.

    El terremoto tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue percibido en diferentes zonas del territorio colombiano. Tras la emergencia, numerosas figuras públicas utilizaron sus redes para informar sobre su situación y expresar solidaridad con los afectados.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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