Terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y causó daños en edificios de Cali, Manizales y Pereira . Autoridades evalúan las zonas afectadas.

Terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja daños en varias ciudades | Composición Wapa

Terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja daños en varias ciudades | Composición Wapa

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y provocó daños materiales en distintas ciudades del país, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 7.34 a. m., tiempo local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, localidad ubicada en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte oficial, el evento sísmico se produjo a una profundidad aproximada de 82 kilómetros.

Inicialmente, el SGC había reportado una magnitud de 6,7; sin embargo, tras una actualización de sus registros, elevó la cifra a 7,4.

Daños reportados en Cali, Manizales y Pereira

El terremoto fue percibido con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, además de otras localidades del centro y oeste de Colombia.

En Cali y Manizales se registraron desprendimientos en fachadas de diferentes inmuebles. En Manizales, además, una de las torres de la catedral presentó daños tras el fuerte movimiento.

"Hay muchos edificios agrietados", declaró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a Blu Radio. Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades no habían informado sobre víctimas.

La situación también generó preocupación en Pereira, donde varias edificaciones presentaron daños estructurales. Incluso se reportaron afectaciones en las instalaciones del aeropuerto y derrumbes parciales en algunos inmuebles.

Bogotá reporta grietas, pero no daños estructurales graves

En la capital colombiana, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que las primeras evaluaciones no evidenciaban daños estructurales de consideración.

"no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios", señaló la autoridad.