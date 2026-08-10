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Más rápido y desde casa: SAT de Lima lanza seis nuevos servicios digitales gratuitos

La plataforma virtual permite realizar trámites las 24 horas del día, reduciendo colas y barreras burocráticas.

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    Con el objetivo de modernizar la gestión pública y ofrecer una atención más ágil, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima incorporó seis nuevos servicios clave y 100% gratuitos en su plataforma virtual. Esta digitalización es el resultado de la reciente actualización de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

    La entidad recaudadora informó que, desde el lanzamiento de esta reforma, los trámites más solicitados de forma virtual por la ciudadanía son la constancia de no obligación al pago del impuesto de alcabala y la constancia de no adeudo por deuda tributaria.

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    ¿Cuáles son los nuevos servicios virtuales disponibles?

    A través de la Agencia Virtual SAT, los administrados pueden gestionar desde cualquier dispositivo con internet y sin restricciones de horario:

    • Constancia de no obligación al pago del impuesto de alcabala.
    • Constancia de no adeudo por deuda tributaria.
    • Constancia de no adeudo por deuda no tributaria.
    • Reporte de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, Transporte de Carga y Vehículos Menores (conductor/peatón).
    • Reporte de multas de tránsito registradas en Lima Metropolitana.
    • Reimpresión de declaración jurada o liquidación de tributos.

    Con esta actualización, el TUPA del SAT consolida 25 trámites principales (15 procedimientos administrativos y 10 servicios). Asimismo, la institución recordó que los trámites de apelación, prescripción, devolución/compensación, fraccionamiento de deuda, entre otros siguen siendo gratuitos.

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    La gerenta general del SAT, Pilar Caballero Estella, precisó que esta actualización del TUPA, formulada en estricto cumplimiento de la normativa vigente, fortalece la simplificación administrativa, impulsa la transformación digital y optimiza la atención al ciudadano. Agregó que estas mejoras responden a las demandas actuales de interoperabilidad y al fortalecimiento de los servicios digitales del sector público.

    Con esta actualización, el SAT de Lima consolida su compromiso de reducir las barreras burocráticas, elevar la calidad regulatoria y virtualizar sus servicios, promoviendo una administración pública ágil, transparente y orientada a la ciudadanía.

    SOBRE EL AUTOR:
    Más rápido y desde casa: SAT de Lima lanza seis nuevos servicios digitales gratuitos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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