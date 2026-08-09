Carlos Alcántara enfrenta un doloroso momento familiar tras el fallecimiento de su madre, Isabel Vilar, conocido como "Chavela". El actor compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Carlos Alcántara atraviesa un doloroso momento familiar tras confirmarse el fallecimiento de su madre. El actor peruano utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida dedicado a la mujer que lo acompañó durante gran parte de su vida.

La noticia generó muestras de solidaridad entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo al artista y a sus familiares ante la pérdida de una persona tan importante en su vida.

¿Qué dijo Carlos Alcántara tras la muerte de su madre?

El actor decidió despedirse públicamente de su progenitora mediante una publicación en sus redes sociales. Junto al mensaje, compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre, recordando con especial cariño algunos de los momentos que compartieron.

Carlos Alcántara despide a su madre

"Gracias mamita preciosa. Siempre te recordaré. Fuiste una gran mujer, gracias per todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti", se lee en el texto que acompañó la imagen del actor junto a su progenitora.

Las palabras de Alcántara reflejaron el profundo cariño que sentía por su madre y el reconocimiento hacia el esfuerzo que realizó para sacar adelante a sus hijos. El intérprete también destacó la sonrisa de su progenitora como uno de los recuerdos que conservará de ella.

Tondero confirma el fallecimiento de la madre de Carlos Alcántara

Tras la publicación realizada por el actor, Tondero también comunicó públicamente la partida de Isabel Vilar, conocida como 'Chavela', madre de Carlos Alcántara. La productora destacó el vínculo que la mujer mantenía con su familia y el cariño que llegó a despertar entre el público peruano a través de la historia de su hijo.

Tondero confirma muerte de la madre de Cachín

"Con profundo pesar comunicamos el falecimiento de la señora Isabel Vilar, "Chavela", madre de Carlos Alcántara, Chavela fue una mujer profundamente amada por su familia y. a través de la historia de Carlos s y de '¡Asu Mare!', se convirtió también en una figura muy querida y cercana para muchísimos peruanos. En este momento de inmenso dolor, Carlos y su familia desean despedirla en la intimidad, acompañados únicamente por sus seres queridos".

La productora también solicitó consideración hacia la familia durante este momento de duelo y pidió que se respete la decisión de realizar la despedida en privado.

"Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, los mensajes y el respeto con el que siempre han acompañado a Carlos y a su familia. Pedimos especialmente a los medios de comunicación comprensión y consideración, respetando la privacidad de la familia durante estos momentos y evitando cualquier intento de registro audiovisual durante su despedida", precisaron.

Asimismo, se informó que el actor y sus familiares no ofrecerán declaraciones por ahora y que cualquier comunicación relacionada con el caso será difundida mediante los canales oficiales correspondientes.