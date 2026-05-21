Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados por cámaras de Magaly en comprometedora situación

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo fueron captados juntos en un concierto de Ed Sheeran, avivando rumores de una relación.

Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', vuelve a estar en el centro de atención gracias al programa 'Magaly TV, la firme'. El destacado actor fue visto en el concierto de Ed Sheeran el pasado 20 de mayo, acompañado de Laura Huarcayo en actitudes cariñosas, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible romance.

¿Nuevo Romance? Carlos Alcántara y Laura Huarcayo Juntos en el Espectáculo

En el más reciente adelanto del programa de Magaly Medina, se observó a Carlos Alcántara junto a Laura Huarcayo durante el concierto de Ed Sheeran, celebrado el 21 de mayo en el Estadio Nacional. La pareja fue capturada por el equipo de Instarándula y las cámaras de Magaly, quienes dejaron constancia del momento en que Alcántara sostuvo a Huarcayo por la cintura y se retiraron del evento tomados de la mano.

"Alcántara toma de la cintura y de la mano a Huarcayo en un romántico concierto", se menciona en el reporte que será transmitido este jueves a las 9.30 p. m. en ATV.

Reacciones de Carlos Alcántara Tras las Críticas a su Vida Personal

Carlos Alcántara ha decidido responder a los comentarios críticos que ha estado recibiendo en redes sociales desde que se encuentra alejado de su ex Jossie Lindley. Molesto por las opiniones sobre su actual vida de soltero, el actor habló al respecto.

En el programa 'Sin más que decir', el protagonista de populares películas nacionales enfatizó que no permitirá que terceros influyan en cómo debe vivir a los 61 años.

Durante la entrevista, Alcántara se refirió a los habituales comentarios sobre sus apariciones en eventos y aseguró que muchas de estas críticas están cargadas de estereotipos relacionados con la edad.

"¿Por qué debería importarme que alguien, sin conocerme, opine sobre mi vida? Claro, ¿debería estar en casa con mi familia en lugar de disfrutar de mi tiempo libre? ¿Quién tiene derecho a decirme cómo vivir?", expresó Carlos Alcántara.