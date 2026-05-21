Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Conoce la sanción por no votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados por cámaras de Magaly en comprometedora situación

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo fueron captados juntos en un concierto de Ed Sheeran, avivando rumores de una relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados por cámaras de Magaly en comprometedora situación
    Carlos Alcántara y Laura Huarcayo
    Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados por cámaras de Magaly en comprometedora situación

    Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', vuelve a estar en el centro de atención gracias al programa 'Magaly TV, la firme'. El destacado actor fue visto en el concierto de Ed Sheeran el pasado 20 de mayo, acompañado de Laura Huarcayo en actitudes cariñosas, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible romance.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Korina Rivadeneira ENCARÓ a Diana Sánchez por decir que le gustaba Mario Hart: "Me dio un..."

    ¿Nuevo Romance? Carlos Alcántara y Laura Huarcayo Juntos en el Espectáculo

    En el más reciente adelanto del programa de Magaly Medina, se observó a Carlos Alcántara junto a Laura Huarcayo durante el concierto de Ed Sheeran, celebrado el 21 de mayo en el Estadio Nacional. La pareja fue capturada por el equipo de Instarándula y las cámaras de Magaly, quienes dejaron constancia del momento en que Alcántara sostuvo a Huarcayo por la cintura y se retiraron del evento tomados de la mano.

    "Alcántara toma de la cintura y de la mano a Huarcayo en un romántico concierto", se menciona en el reporte que será transmitido este jueves a las 9.30 p. m. en ATV.

    Reacciones de Carlos Alcántara Tras las Críticas a su Vida Personal

    Carlos Alcántara ha decidido responder a los comentarios críticos que ha estado recibiendo en redes sociales desde que se encuentra alejado de su ex Jossie Lindley. Molesto por las opiniones sobre su actual vida de soltero, el actor habló al respecto.

    En el programa 'Sin más que decir', el protagonista de populares películas nacionales enfatizó que no permitirá que terceros influyan en cómo debe vivir a los 61 años.

    Durante la entrevista, Alcántara se refirió a los habituales comentarios sobre sus apariciones en eventos y aseguró que muchas de estas críticas están cargadas de estereotipos relacionados con la edad.

    "¿Por qué debería importarme que alguien, sin conocerme, opine sobre mi vida? Claro, ¿debería estar en casa con mi familia en lugar de disfrutar de mi tiempo libre? ¿Quién tiene derecho a decirme cómo vivir?", expresó Carlos Alcántara.

    Asimismo, dejó entrever que el proceso de separación fue complicado, y ahora está enfocado en disfrutar cada momento, sin preocuparse por las críticas externas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados por cámaras de Magaly en comprometedora situación
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hermana de Angie Arizaga no se mide y lanza CONTUNDENTE ADVERTENCIA en medio de pelea de Jazmín Pinedo y Jota Benz

    Conmoción en la música: Famoso cantante es encontrado fallecido en su hogar tras ser reportado como desaparecido

    Brando Gallesi, exactor de América Televisión, revela que se quedó sin ahorros y pide ayuda económica: "No estoy pidiendo mucho"

    Federico Salazar comparte detalles inéditos sobre su salud y revela confesión acerca de Katia Condos

    Angie Arizaga se pronuncia tras salida de Jota de ‘EEG’ y polémica con Jazmín

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza