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Angie Arizaga se pronuncia tras salida de Jota de ‘EEG’ y polémica con Jazmín

Angie Arizaga compartió un mensaje familiar tras la salida de Jota Benz de ‘Esto es Guerra’ y su polémico enfrentamiento con Jazmín Pinedo.

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    Angie Arizaga se pronuncia tras salida de Jota de ‘EEG’ y polémica con Jazmín
    Angie Arizaga no es ajena al enfrentamiento entre Jota y Jazmín. | Composición Wapa
    Angie Arizaga se pronuncia tras salida de Jota de ‘EEG’ y polémica con Jazmín

    Angie Arizaga decidió pronunciarse en redes sociales luego de que Jota Benz quedara en el centro de la polémica por su enfrentamiento mediático con Jazmín Pinedo y su inesperada salida de ‘Esto es Guerra’.

    La ex chica reality no lanzó una respuesta directa contra la conductora ni contra el programa, pero sí compartió un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de respaldo hacia su pareja en medio del complicado momento que atraviesa.

    A través de sus historias de Instagram, Angie publicó un video en el que aparece Jota Benz junto a su bebé. La imagen familiar estuvo acompañada de una frase que reflejó las prioridades de la influencer en esta etapa.

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    “La meta es clara. Ser felices, cuidar nuestro hogar, hacer plata y progresar juntos”, se lee en la publicación difundida por la ex chica reality.

    El mensaje llegó poco después de que la edición del 18 de mayo de ‘Esto es Guerra’ mostrara la eliminación de Jota Benz por decisión de ‘El Tribunal’. La medida se dio luego de que el cantante se negara a rasurarse la barba, situación que terminó generando una fuerte controversia dentro y fuera del set.

    Angie Arizaga comparte mensaje sobre la familia.
    Angie Arizaga comparte mensaje sobre la familia.

    ¿Por qué Jazmín Pinedo y Jota Benz se enfrentaron?

    La tensión entre Jazmín Pinedo y Jota Benz escaló después de que la conductora emitiera duros comentarios sobre la actitud del chico reality durante el conflicto en ‘Esto es Guerra’.

    “Ayer lo vi patanesco, agresivo y exaltado. A mí me puedes hablar como delincuente, pero no te voy a tener miedo”, expresó en su programa.

    Tras la polémica, Jazmín aclaró que sus palabras no estaban dirigidas únicamente contra Jota Benz, aunque reconoció que él habría asumido sus declaraciones de manera personal.

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    La presentadora también explicó que sus cuestionamientos apuntaban a la producción del reality y a las reglas actuales del formato. Sin embargo, el cruce de versiones no tardó en encender las redes, donde seguidores de ambos personajes dividieron opiniones.

    Mientras el tema sigue dando que hablar, Angie Arizaga optó por enfocarse en su familia y en enviar un mensaje de unión junto a Jota Benz, dejando claro que su prioridad está en proteger su hogar y avanzar al lado del padre de su hijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga se pronuncia tras salida de Jota de ‘EEG’ y polémica con Jazmín
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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