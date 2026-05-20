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Jota Benz y Angie Arizaga publican emotivo video tras salir a la luz su presunto comportamiento inapropiado en la relación

Jota Benz y Angie Arizaga lanzan un video en medio de su disputa con Jazmín Pinedo, lo que llevó al despido del 'guerrero' de 'Esto es guerra'.

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    Jota Benz y Angie Arizaga publican emotivo video tras salir a la luz su presunto comportamiento inapropiado en la relación
    Angie Arizaga se muestra firme sobre el tema de la infidelidad.
    Jota Benz y Angie Arizaga publican emotivo video tras salir a la luz su presunto comportamiento inapropiado en la relación

    El conocido Jota Benz vive un momento complicado tras ser retirado de 'Esto es guerra'. La decisión vino después de que él eligiera mantener su barba. Esta situación se desató tras las críticas de Jazmín Pinedo hacia el show por permitir a los hombres no afeitarse, algo que no sucedía en su tiempo. Frente a esto, el guerrero y su novia han salido a defenderse.

    Jota Benz y Angie Arizaga responden al despido de él de 'Esto es guerra' con un video

    A través de Instagram, Jota Benz y Angie Arizaga compartieron un video donde aparecen con su bebé en un parque de diversiones. Así, la pareja mostró su unión frente a la disputa con su excuñada, Jazmín Pinedo.

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    “Familia: donde comienza la vida y nunca termina el amor”, dice el video, y el en un mensaje cariñoso que atribuye a su hijo: “Si saltan, yo salto papis”, escribió en el post, donde los seguidores los apoyaron.

    “Tiempo valioso. Matteo crece rápido”, “Qué amor por Matteito”, “Dios bendiga a su hermosa familia”, “Matteito está creciendo”, “Sigan adelante, no escuchen las críticas”, comentaron.

    Conflicto entre Jazmín Pinedo y Jota Benz por declaraciones polémicas

    La disputa comenzó cuando Jota Benz acusó a Jazmín Pinedo de criticar su aspecto físico, llamándola “agresora pasiva”. Benz explicó que Pinedo lo describió como “el hermanito del papá de su hija”, mientras él siempre la mencionó por su nombre. Jazmín aseguró que sus comentarios fueron en un contexto laboral y evitó actitudes pasivo-agresivas, destacando que su crítica fue para otros concursantes del show.

    La presentadora respondió tildando de “ridículo” a Jota Benz, pues, según ella, él inició los ataques. Reveló que nunca fue su expareja y explicó que lo llamaba “hermanito” solo en tono de broma. Pinedo también señaló que, a pesar de la relación de Benz, su pasado romántico no le da derecho a criticarla. Dejó en claro que el problema es personal y profesional.

    Acusan a Jota de comportamiento inapropiado

    Tras el enfrentamiento público de Jota con Jazmín Pinedo, quien lo llamó ‘agresora pasiva’ por criticar su físico, Milena Zárate apareció en el programa 'Q’ Bochinche' y encendió las alarmas.

    “Jota vivió un tiempo con mi novio, Kalicho, quien ha realizado la mayoría de sus tatuajes y son amigos por ello. Kalicho siempre dice ‘uy, si vieras’ (…) Ya estaba con Angie”, relató Milena.

    A pesar de que Samuel Suárez pensaba que se trataba del pasado de Benz y apuntó que era una ‘joya’ antes de su relación con Angie Arizaga, Zárate afirmó que estos comportamientos ocurrieron durante dicho vínculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jota Benz y Angie Arizaga publican emotivo video tras salir a la luz su presunto comportamiento inapropiado en la relación
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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